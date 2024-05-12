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Этот куст имеет пышную шаровидную крону и может достигать высоты до 3 метров

Украсьте сад пузыреплодником

1:39
Садоводство » Цветы

Пузыреплодник — популярный кустарник, востребованный как в южных, так и в северных регионах. Обладает высокой декоративностью, неприхотлив и устойчив к неблагоприятным условиям, таким как загазованный воздух и низкие температуры. Этот куст имеет пышную шаровидную крону и может достигать высоты до 3 метров. Листья могут быть различных оттенков, от зеленого до темно-пурпурного.

Украсьте сад пузыреплодником
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В начале лета появляются белые или бледно-розовые соцветия, а плоды, начиная светло-зелёными, становятся коричневыми или бордовыми к концу сезона. Плоды привлекают птиц, которые их питаются. В ландшафтном дизайне часто используются два вида пузыреплодника — калинолистный и амурский. Лучше всего растение растет на солнечных местах, хотя может приспосабливаться и к небольшому затенению.

Может произрастать на различных типах почв, но предпочтительно сажать его на питательный и рыхлый грунт. Рекомендуется умеренный полив и подкормка органическими удобрениями не чаще двух раз в год. Растение хорошо переносит обрезку и может приобретать различные формы.

В холодные зимние периоды рекомендуется укрытие. Пузыреплодник выглядит эффектно как солитер, а также используется для создания живой изгороди. Может выращиваться как в открытом грунте, так и в контейнерах, особенно подходят карликовые сорта. Хорошо сочетается с другими растениями, такими как дерен, барбарис, спирея и хвойные растения.

Пузыреплодник- лучший кустарник для вашего сада!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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