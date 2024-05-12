Как эффективно использовать кухонное пространство: советы по выбору между стационарным и ручным миксером

Для оптимального размещения стационарного миксера на кухне, важно оценить, насколько часто вы им пользуетесь. Юлия Тычино, дизайнер из "БелНовости", предлагает с честностью подойти к этому вопросу. Если вы используете миксер не чаще пары раз в неделю, возможно, стоит убрать его с кухонной столешницы, чтобы освободить место для более необходимых вещей.
Для тех, кто не занимается профессиональной кондитерской деятельностью и печет изредка, может быть разумно заменить стационарный миксер на ручной. Такой миксер легко хранить в шкафу, не занимая постоянное место на столешнице.
Это правило касается всех кухонных приборов. Если вы редко используете какой-либо аппарат, подумайте о возможности его продажи или передачи в дар, чтобы освободить ценное кухонное пространство. Такие приборы могут включать электрические блинницы, тостеры, йогуртницы, хлебопечки и прочее.
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