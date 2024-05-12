Как эффективно использовать кухонное пространство: советы по выбору между стационарным и ручным миксером

Дизайнер посоветовал, куда поставить стационарный миксер

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Для оптимального размещения стационарного миксера на кухне, важно оценить, насколько часто вы им пользуетесь. Юлия Тычино, дизайнер из "БелНовости", предлагает с честностью подойти к этому вопросу. Если вы используете миксер не чаще пары раз в неделю, возможно, стоит убрать его с кухонной столешницы, чтобы освободить место для более необходимых вещей.

Фото: www.flickr.com by Warren Layton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Для тех, кто не занимается профессиональной кондитерской деятельностью и печет изредка, может быть разумно заменить стационарный миксер на ручной. Такой миксер легко хранить в шкафу, не занимая постоянное место на столешнице.

Это правило касается всех кухонных приборов. Если вы редко используете какой-либо аппарат, подумайте о возможности его продажи или передачи в дар, чтобы освободить ценное кухонное пространство. Такие приборы могут включать электрические блинницы, тостеры, йогуртницы, хлебопечки и прочее.



