Секреты здоровья волос: избегайте этих четыре ошибок, советует трихолог

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Четыре фактора, спровоцировавшие потерю волос: рекомендации эксперта по волосам

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Недостаток питательных веществ, неравновесное питание и употребление алкоголя — частые причины потери волос, поделилась врач-трихолог Светлана Амрахова.

Четыре фактора, спровоцировавшие потерю волос: рекомендации эксперта по волосам
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Вегетарианство, хотя и полезно, требует внимательного подхода к балансу питания, чтобы избежать недостатка витаминов, минералов и белка, что может привести к выпадению волос. Обезвоживание организма также отрицательно сказывается на здоровье волос, снижая поставку кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам. Злоупотребление фаст-фудом может увеличить жирность кожи головы, вызвать себорею и алопецию, а также препятствовать усвоению важных витаминов и минералов. Алкоголь, в свою очередь, может наносить вред сосудистой системе, что ухудшает поставку крови и питательных веществ к волосяным фолликулам.

Для поддержания здоровья волос важно употреблять алкоголь в разумных пределах, следить за питанием и вовремя обращаться к специалисту для предотвращения дальнейших проблем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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