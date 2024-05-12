В Индии представили инновационный мотоцикл на природном газе

Индия выпустит первый в мире серийный мотоцикл на природном газе

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Индийская организация Bajaj Auto объявила о предстоящей презентации своего свежего продукта — мотоцикла, который функционирует на сжатом природном газе. В начале планировали выпустить его не раньше 2025 года, однако значительный рост потребления российского газа в стране вынудил изменить планы.

Фото: Wikipedia by Eugene Triguba is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Размер рынка мотоциклов в Индии оценивается в $31 млрд., и если удастся переключить хотя бы небольшой процент на газ, это обеспечит нам гарантированную пользу.

В соответствии с традицией, все технические характеристики новинки держатся в секрете до момента ее официального представления. Инсайдеры опубликовали несколько неоднозначных изображений, на которых, вероятно, изображены мотоциклы на СПГ или их прототипы. Предполагается, что производитель уже провел скрытые испытания на общественных дорогах, и новая модель оказалась настолько удачной, что незамедлительно пойдет в серийное производство.

Основными преимуществами СПГ-мотоцикла являются доступная стоимость топлива и значительное уменьшение выбросов в атмосферу. Экономия на топливе за счет использования дешевого газа может достигать 50-65 %. Выбросы, по заявлениям представителей организации, уменьшатся на 75 % по сравнению с бензиновыми аналогами. О стоимости самого мотоцикла на данный момент ничего неизвестно.