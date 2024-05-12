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Во власти недоверия: почему сложно кому- то доверять

Страх сближения и недоверие: причины и что с этим делать

2:27
Здоровье

Невозможно никому доверять. Разумный уровень недоверия убережет вас от неприятностей, но в дружбе, романтических и деловых отношениях эта черта может стать непреодолимым препятствием.

Страх сближения и недоверие: причины и что с этим делать
Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему же некоторым людям так трудно полагаться на других, даже на самых близких?

Склонность к недоверию обычно начинается в детстве. Дети полностью зависят от взрослых и просто вынуждены им доверять. Однако как только мать немного колеблется и не сразу откликается на зов,  ребенок начинает подозревать, что матери не хватает любви.

Уже в зрелом возрасте полное недоверие может возникнуть из-за собственных неприятных переживаний.
В голове всплывают воспоминания: предал старый друг, обманул любимый человек… Вы предъявляете высокие требования к другим и каждую ошибку воспринимаете как предательство. Негативный опыт заставляет делать необоснованные глобальные обобщения.
 
Наше нежелание доверять людям часто связано с нашим болезненным опытом. Если мы подробно реконструируем его в своей памяти, то увидим, что опасность исходила не от всех в принципе, а от определенных людей, которые действительно злоупотребили нашим доверием в прошлом.

Вспомните положительный опыт. В жизни каждого из нас были настоящие друзья, союзники и единомышленники. Если вы вспомните хорошее, вы поймете относительность всех оценок.
 

Не каждый встреченный вами обязательно ревнивый человек или злодей, да и вы сами никоим образом не обречены на роль жертвы. 

Будьте реалистами. Не всех мужчин волнует только секс, не всем женщинам нужны только деньги, а все начальники - бездушные эксплуататоры.

Освободите себя от предубеждений и дайте другому человеку возможность увидеть себя с лучшей стороны. Возможно, тот, кто не умеет хранить чужие секреты, станет хорошим сотрудником или хорошим советчиком.

Не начинайте коммуникацию с обвинений. Люди часто злоупотребляют вашим доверием. Но всегда ли он  осознает, какой вред причинили вам его действия? Лучше поговорить с ним откровенно, а не сразу обвинять его в злом умысле? Он намеренно раскрыл тайну? Понимает ли он, что беспокоит вас своими частыми опозданиями? Доверие приходит из диалога.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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