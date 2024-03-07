Эксперты сочли несостоятельным аргумент ЕС о законности изъятия доходов от активов РФ

Главный аргумент ЕС о законности изъятия доходов от активов РФ сочли абсурдом

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В дискуссию о так называемом изъятии замороженных российских активов вновь включилась и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она и ранее высказывалась по этому вопросу. И вот теперь высказалась ещё раз.

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"Это вопрос, который обсуждается на уровне Европейской комиссии. Это вопрос, который активно обсуждается в "Большой семёрке". Это сложный вопрос, имеющий юридические последствия", — цитирует её ТАСС.

По словам председателя ЕЦБ, источники финансирования Украины и условия, на которых это финансирование предоставляется, должны быть согласованы и должны уважать международную правовую основу.

По словам Лагард, надо быть особенно внимательными к международному валютному порядку и верховенству закона, которые соблюдались десятилетиями. Она уточнила, что окончательное решение ещё не принято, принять его предстоит лидерам стран.

Ранее ЕЦБ называли в числе структур, которые возражают против конфискации замороженных активов России. Поскольку это может иметь непредсказуемые финансовые и юридические последствия. В том числе подорвёт доверие к евро.

В Евросоюзе приняли решение изъять доходы от замороженных активов России, начиная с этого года. Назывались суммы до 15 миллиардов евро, но речь о доходах до 2027 года.

Правда, как изымать эти доходы, пока ещё не решено. По некоторым данным, Еврокомиссия намерена предложить введение европейского налога, близкого к ста процентам, на эти доходы, чтобы под видом налогообложения перевести эти средства в бюджет ЕС и далее распоряжаться ими по своему усмотрению.

В Брюсселе утверждают, что доходы от активов Российской Федерации ей не принадлежат. Между тем, банковские эксперты отмечают, что этот "аргумент" примерно равносилен утверждению, что проценты по банковскому депозиту не принадлежат вкладчику банка.