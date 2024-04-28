Белые сорта этих цветов отлично украсят сад: создадут безмятежную обстановку

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Подборка белых цветов для участка

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Садоводство » Цветы

Эти растения украсят сад белоснежными цветами.

Подборка белых цветов для участка
Фото: commons.wikimedia.org by Don McCulley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Роза

Новые кустарниковые или ландшафтные сорта более морозостойки и устойчивы к болезням, и они цветут все лето, вплоть до осени. Розам нужно полное солнце.

Петуния

Старые сорта этого однолетника требовали загущения, чтобы продолжать цвести, но новые гибриды цветут весь сезон без каких-либо хлопот с вашей стороны. Плетистые или махровые сорта особенно хороши в оконных ящиках и подвесных корзинах. Петунии нужно много солнца.

Гардения

Глянцевые зелёные листья и кремово-белые цветы подчеркивают красоту этого старомодного садового растения. Большинство сортов этого кустарника цветут с конца весны до начала лета. Сажайте их возле внутренних двориков и дорожек, чтобы насладиться ароматом. Гардении нравятся полутени.

Дешёвая, неприхотливая и очень красивая. Петуния ампельная Лавина белая
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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