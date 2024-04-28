Белые сорта этих цветов отлично украсят сад: создадут безмятежную обстановку

Подборка белых цветов для участка

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти растения украсят сад белоснежными цветами.

Фото: commons.wikimedia.org by Don McCulley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Роза

Новые кустарниковые или ландшафтные сорта более морозостойки и устойчивы к болезням, и они цветут все лето, вплоть до осени. Розам нужно полное солнце.

Петуния

Старые сорта этого однолетника требовали загущения, чтобы продолжать цвести, но новые гибриды цветут весь сезон без каких-либо хлопот с вашей стороны. Плетистые или махровые сорта особенно хороши в оконных ящиках и подвесных корзинах. Петунии нужно много солнца.

Гардения

Глянцевые зелёные листья и кремово-белые цветы подчеркивают красоту этого старомодного садового растения. Большинство сортов этого кустарника цветут с конца весны до начала лета. Сажайте их возле внутренних двориков и дорожек, чтобы насладиться ароматом. Гардении нравятся полутени.