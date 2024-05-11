Ежедневный храп: сколько нужно собаке, чтобы считаться выспавшейся

Ветеринары назвали норму сна у собак

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Количество времени, которое собака тратит на сон, зависит от нескольких факторов, включая возраст, размер, породу и активность животного.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В среднем собаки спят от 10 до 16 часов в сутки, считая как ночной, так и дневной отдых.

Тем не менее, отдельные породы, такие как лабрадоры и золотистые ретриверы, могут спать до 20 часов в сутки.

Важно учитывать, что каждая собака индивидуальна и может иметь свои собственные потребности в сне.

Если ваша собака выглядит уставшей или проявляет мало интереса к играм, возможно, ей требуется больше времени для отдыха. Также следует обращать внимание на здоровье животного, так как некоторые заболевания могут влиять на продолжительность сна.

Различные заболевания, включая проблемы с пищеварением, аллергии и инфекции, могут привести к нарушениям сна у собак.

В случае возникновения проблем со сном у вашего питомца, консультация с ветеринаром может помочь найти решение.