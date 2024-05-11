Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
DDN: вероятность землетрясений после геошторма составляет 50%
Действительно ли можно использовать кокосовое масло для отбеливания зубов
Хуснуллин: обсуждается ипотека для семей с детьми старше шести лет
Готовим индийский напиток тандай из овсянки
Почему стоит посадить гравилат
Сергей Жуков поздравил сына с днём рождения: ангелам тоже выдают паспорта
Большинство россиян на отдыхе занимаются самолечением
Гепатолог Морозов: красное вино лучше всего подходит для шашлыка
Кинологи рассказали, почему собаки едят песок
Почему медленная езда может привлечь внимание ГИБДД

В ГИБДД предупредили о массовых проверках пожилых водителей и новичков

1:23
Авто

Опытные сотрудники ДПС способны определить в потоке автомобилистов тех, кто не уверен в управлении. Среди них зачастую оказываются водители в состоянии алкогольного опьянения. Но порой внимание полиции привлекают пожилые водители и новички.

В ГИБДД предупредили о массовых проверках пожилых водителей и новичков
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

В интервью для портала njcar. ru представитель ГИБДД объяснил, почему именно эти категории водителей часто подвергаются проверке.

По словам сотрудника, у ДПС есть специальные указания по выявлению признаков алкогольного или наркотического опьянения. В руководстве упоминаются такие признаки, как "движение на заметно пониженной скорости" и "медленная смена полосы".

Также указывается, что пьяные водители могут начать торможение слишком рано или слишком поздно, например, перед стоп-линией на перекрёстке.

Тем не менее, замедленная реакция также характерна для пожилых водителей. Новички также могут двигаться медленнее из-за недостатка опыта. Частая остановка на несколько метров перед стоп-линией у светофора — это типичное поведение для начинающих.

С позиции патрульного, наблюдающего за дорожным движением, водители-пожилые или начинающие часто выглядят как потенциальные нарушители. Вот почему их часто останавливают для проверки документов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Оперативная информация наступления армии России на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Используем нашатырь для роста и защиты растений на даче
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Последние материалы
Гепатолог Морозов: красное вино лучше всего подходит для шашлыка
Кинологи рассказали, почему собаки едят песок
Актёр Юрий Борисов запрещает своим детям часто смотреть кино
Anadolu: в мире растет спрос на электромобили
В РФ сохраняется единое министерство строительства и ЖКХ
Названы минусы отдыха на Бали
Семь дней до свадьбы: как выглядеть наилучшим образом в важный день
Макрон планирует высказать Си Цзиньпину "критику"
Как приготовить курабье
Гарик Харламов признался, что сделал предложение возлюбленной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников