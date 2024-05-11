Почему медленная езда может привлечь внимание ГИБДД

В ГИБДД предупредили о массовых проверках пожилых водителей и новичков

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Опытные сотрудники ДПС способны определить в потоке автомобилистов тех, кто не уверен в управлении. Среди них зачастую оказываются водители в состоянии алкогольного опьянения. Но порой внимание полиции привлекают пожилые водители и новички.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

В интервью для портала njcar. ru представитель ГИБДД объяснил, почему именно эти категории водителей часто подвергаются проверке.

По словам сотрудника, у ДПС есть специальные указания по выявлению признаков алкогольного или наркотического опьянения. В руководстве упоминаются такие признаки, как "движение на заметно пониженной скорости" и "медленная смена полосы".

Также указывается, что пьяные водители могут начать торможение слишком рано или слишком поздно, например, перед стоп-линией на перекрёстке.

Тем не менее, замедленная реакция также характерна для пожилых водителей. Новички также могут двигаться медленнее из-за недостатка опыта. Частая остановка на несколько метров перед стоп-линией у светофора — это типичное поведение для начинающих.

С позиции патрульного, наблюдающего за дорожным движением, водители-пожилые или начинающие часто выглядят как потенциальные нарушители. Вот почему их часто останавливают для проверки документов.