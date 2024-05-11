Шаг за шагом: как проверить машину перед покупкой — автоэксперт Славнов

Автоэксперт Славнов объяснил, как самостоятельно выбрать машину

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Чтобы самостоятельно выбрать качественный автомобиль, необходимо выполнить несколько важных проверок, как рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов в интервью РИА "ФедералПресс".

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Дмитрий Славнов советует начать с проверки юридической чистоты машины. Для этого следует проверить VIN-номер автомобиля на сайтах ФССП или reestr-zalogov.ru.

Важно убедиться, что VIN-номер, который вы используете, был проверен лично, чтобы избежать возможности обмана с подменой номеров.

Затем необходимо договориться с владельцем о техническом осмотре, который желательно проводить у официального дилера. При осмотре целесообразно использовать толщиномер для проверки состояния краски и кузова.

Стоимость такой проверки обычно колеблется от 1500 до 5000 рублей, в зависимости от выбранного сервиса.

После проведения всех проверок следует обратиться к нотариусу для подтверждения отсутствия долгов перед заключением сделки. Финальным этапом будет регистрация автомобиля в ГИБДД.