Может быть, короткие стрижки не лучший выбор для вас из-за особенностей вашего типа лица

Как выбрать короткую стрижку: советы стилистов и учет особенностей лица

0:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Короткие стрижки — это стильное изменение образа, но не всегда подходят каждому. После консультации со стилистами выяснили, в каких случаях лучше воздержаться от слишком коротких стрижек.

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Для женщин с вытянутым лицом или лицом формы квадрата важно подобрать правильную стрижку, учитывая асимметричность лица. Также важно, чтобы овал лица был четким, чтобы короткая стрижка выглядела эффектно, и женщинам с круглыми лицами стоит быть осторожными с ультракороткими стрижками.

Кроме того, если у вас проблемная кожа, лучше отказаться от короткой стрижки, особенно если планируете светлый цвет волос.