Расширение ипотечных программ: новые возможности для семей с детьми старше шести лет

Хуснуллин: обсуждается ипотека для семей с детьми старше шести лет

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планы по разработке ипотечных предложений для семей с детьми старше шести лет могут быть представлены в ближайшем будущем, как сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин РИА Новости.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

"Варианты появятся в скором времени, ведутся обсуждения", — отметил он. Хуснуллин также добавил, что соответствующие предложения находятся на стадии подготовки. "Сейчас предложения готовит Минфин, и я пока не могу дать комментарии по этой теме", — сказал он.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года программу льготной ипотеки с максимальной ставкой в 6% для семей с детьми до шести лет. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что в Минфине рассматриваются различные подходы к ипотечному кредитованию для семей с детьми старше шести лет.