Планы по разработке ипотечных предложений для семей с детьми старше шести лет могут быть представлены в ближайшем будущем, как сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин РИА Новости.
"Варианты появятся в скором времени, ведутся обсуждения", — отметил он. Хуснуллин также добавил, что соответствующие предложения находятся на стадии подготовки. "Сейчас предложения готовит Минфин, и я пока не могу дать комментарии по этой теме", — сказал он.
В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года программу льготной ипотеки с максимальной ставкой в 6% для семей с детьми до шести лет. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что в Минфине рассматриваются различные подходы к ипотечному кредитованию для семей с детьми старше шести лет.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.