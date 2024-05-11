Раскрыты два важных правила прогулок для снижения веса

Фитнес-тренер Дениз Миклас уверена, что для похудения во время ходьбы необходимо соблюдать два основных правила. В своем разговоре с журналом Daily Mirror она рассказала о методе снижения веса с помощью ходьбы.
Миклас подчёркивает, что первое правило заключается в том, чтобы выбирать высокую интенсивность во время ходьбы. Повышая скорость или уровень усилий, например, шагая быстро или преодолевая подъёмы, получится усилить процесс сжигания калорий.
Согласно её мнению, второе важное требование заключается в обеспечении дефицита калорий. Для успешного и заметного снижения веса следует либо увеличить физическую нагрузку на 350 килокалорий в неделю, либо уменьшить их потребление на аналогичное количество.
Следуя указанным рекомендациям, ходьба может стать эффективным средством для снижения веса.
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