Стремление родителей быть "идеальными" может привести к эмоциональному выгоранию и ухудшению поведения их детей, предупреждают ученые из Колледжа сестринского дела штата Огайо.
Они выявили, что желание обеспечить ребенку все лучшее становится вредным, когда превращается в навязчивую идею. Нереалистичные ожидания вызывают физическое и эмоциональное истощение у родителей, что нарушает их способность соблюдать оптимальный распорядок дня и может привести к раздражительности и жестокому обращению с ребенком. Это негативно сказывается на психическом здоровье детей в долгосрочной перспективе, сообщает MedicalXpress.
Исследователи советуют применять позитивные стратегии, такие как установление реалистичных ожиданий и активное слушание ребенка, чтобы избежать эмоционального выгорания.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.