Родители-перфекционисты обречены на выгорание: учёные рассказали, как избежать краха собственных усилий

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Учёные назвали ошибку родителей, ухудшающую поведение ребенка

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Наука

Стремление родителей быть "идеальными" может привести к эмоциональному выгоранию и ухудшению поведения их детей, предупреждают ученые из Колледжа сестринского дела штата Огайо.

Учёные назвали ошибку родителей, ухудшающую поведение ребенка
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они выявили, что желание обеспечить ребенку все лучшее становится вредным, когда превращается в навязчивую идею. Нереалистичные ожидания вызывают физическое и эмоциональное истощение у родителей, что нарушает их способность соблюдать оптимальный распорядок дня и может привести к раздражительности и жестокому обращению с ребенком. Это негативно сказывается на психическом здоровье детей в долгосрочной перспективе, сообщает MedicalXpress.

Исследователи советуют применять позитивные стратегии, такие как установление реалистичных ожиданий и активное слушание ребенка, чтобы избежать эмоционального выгорания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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