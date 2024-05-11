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Почему выпадают волосы на челке и проборе: причины и рекомендации

Почему происходит выпадение волос в зоне челки и лобной области

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины беспокоятся о выпадении волос на заметных участках головы, опасаясь преждевременной лысины. Однако короткие и редкие волосы в определенных зонах являются результатом генетических особенностей. Обычно в области челки и пробора они в два раза тоньше и реже, чем в других частях головы.

Почему происходит выпадение волос в зоне челки и лобной области
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему волосы выпадают именно в этих зонах? Прежде всего, это связано с неправильным уходом. Тонкие волосы в этих местах более чувствительны к воздействию окружающей среды и требуют деликатного ухода. Одним из агрессивных факторов является использование фена, что может привести к ломкости волос. Именно поэтому кажется, что в этих зонах волосы становятся реже.

Также активная сушка и использование неподходящих косметических средств могут усугубить ситуацию. Воздействие солнечных лучей также может усилить выпадение волос в этих участках, поэтому летом рекомендуется использовать головные уборы.

Иногда андрогенетическая алопеция у женщин может привести к разрежению волос в области челки и пробора из-за чувствительности к тестостерону. В этом случае стоит обратиться к трихологу для подбора соответствующего лечения.

Телогеновая алопеция также может вызвать временное выпадение волос, особенно после стресса или болезни. В этом случае поредевшие участки восстановятся со временем, но использование специальных средств или процедур может ускорить процесс.

Возрастные изменения также могут привести к изменению линии роста волос, что делает лоб выше. Проявления этих процессов могут быть более заметны именно в области челки и пробора.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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