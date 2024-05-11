Учёные: после экстремального геошторма вероятны сильные землетрясения

DDN: вероятность землетрясений после геошторма составляет 50%

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Института геоэкологии РАН обратили внимание на возможную связь между магнитными бурями на Солнце и землетрясениями, сообщил Telegram-проект DayDayNews (DDN).

Фото: Midjouney: Полярное сияние над разрушенным землетрясением городом by Midjourney v 6.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Хотя сами магнитные бури не способны вызвать землетрясения, они могут послужить толчком для процессов, происходящих в земной коре. По словам ученых, в большинстве случаев землетрясениям предшествовали магнитные бури — например, землетрясению в Турции 2023 года, землетрясению и цунами у Фукусимы и т. д.

Ранее проводимые исследования показали, что корреляция между этими явлениями составляет целых 50%.

То есть мощная магнитная буря экстремального класса, "пробившая" магнитосферу земли и с помощью заряженных частиц (в т. ч. нейтрино) ударившая по ядру планеты может вызвать сильные землетрясения.

Впрочем, эта теория является в научных кругах дискуссионной — её противники считают, что "Земля ежедневно бомбардируется заряженными частицами и т. д. — и не факт, что они как-то влияют на сейсмоактивность".

В период с 10 по 13 мая над Землей (и Россией в том числе) буйствует геошторм максимальной мощности, достигнувший уровня G5.

Спасатели и учёные предупредили, что "экстремальное явление не только может повлиять на метеочувствительных граждан, но и нанести ущерб спутникам связи, электроснабжению, инфраструктуре городов, навигационным системам".

При этом вызовет ли такой геошторм землетрясения, и затронут ли они Россию (и другие страны) — не известно. Остаётся лишь ждать проверки "опытным путем".

Параллельно сейсмологи проекта EarthQuakeRu объявили "очень высокий" уровень глобальной сейсмической активности — он предшествует "экстремальному", когда в странах уже "бьют" толчки с магнитудой в 5-7.

Сейсмологи, как отмечает Telegram-канал Navodka, включили в зону риска на год 2024 ряд стран и регионов, включая Турцию, Иран, Грецию, Израиль, США, Африку, а также ряд регионов России: Камчатку, Кавказ, Крым, Кубань и другие.

Стоит отметить, что в 2024 году жители южных и кавказских регионов уже отмечают более частые и сильные землетрясения, нехарактерные для своих местностей.

Ранее Pravda. ru писала, что во время "холодной" войны "американские и советские учёные работали над вопросом искусственного "вызова" землетрясений (тектонического оружия) с помощью СВЧ-излучений и взрывов". Считается, что после распада СССР исследования якобы были свёрнуты в обеих странах.