Григорий Лепс мечтает сделать из дочери певицу: произведения лежат мёртвым грузом

Григорий Лепс рассказал о таланте своей дочери Инги

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс рассказал об уехавших за рубеж старших детях.

Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman

Патриотично настроенный исполнитель хита "Рюмка водки" находится под санкциями Запада, однако его наследники проживают в Европе.

39-летняя дочь Инга получает образование в Лондоне. А 22-летняя Ева учится на дизайнера в Париже. Лепс помогает дочерям с деньгами.

Артист отметил, что Ева обладает музыкальным дарованием, однако у неё нет желания петь на сцене.

"В этом смысле я мог помочь, у меня для этого всё есть. Есть студия, есть аранжировщики, есть масса произведений, которые уже куплены, они лежат мертвым багажом где-то в заначке", — сказал народный артист России в интервью на YouTube-канале "про Л. О. М.".

Лепс выразил надежду на то, что после получения образования в Европе его дочери вернутся в Россию.