Певец Григорий Лепс рассказал об уехавших за рубеж старших детях.
Патриотично настроенный исполнитель хита "Рюмка водки" находится под санкциями Запада, однако его наследники проживают в Европе.
39-летняя дочь Инга получает образование в Лондоне. А 22-летняя Ева учится на дизайнера в Париже. Лепс помогает дочерям с деньгами.
Артист отметил, что Ева обладает музыкальным дарованием, однако у неё нет желания петь на сцене.
"В этом смысле я мог помочь, у меня для этого всё есть. Есть студия, есть аранжировщики, есть масса произведений, которые уже куплены, они лежат мертвым багажом где-то в заначке", — сказал народный артист России в интервью на YouTube-канале "про Л. О. М.".
Лепс выразил надежду на то, что после получения образования в Европе его дочери вернутся в Россию.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.