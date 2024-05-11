Как проверить отсутствие долгов по ЖКХ перед покупкой недвижимости: полезные советы

Известен способ узнать о долгах собственника за ЖКУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке жилья важно проверить, нет ли у предыдущего владельца задолженностей по коммунальным платежам.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Как сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Партнер" Константин Горин, это можно сделать, запросив у продавца соответствующие документы от управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций.

Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", подчеркнул, что такие справки могут оказаться необходимыми для защиты интересов покупателя в случае возникновения претензий от различных органов. Отказ владельца предоставить такие документы может быть сигналом к отказу от сделки из-за возможных скрытых проблем.