Как проверить отсутствие долгов по ЖКХ перед покупкой недвижимости: полезные советы

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Известен способ узнать о долгах собственника за ЖКУ

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Недвижимость

При покупке жилья важно проверить, нет ли у предыдущего владельца задолженностей по коммунальным платежам.

Известен способ узнать о долгах собственника за ЖКУ
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Как сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Партнер" Константин Горин, это можно сделать, запросив у продавца соответствующие документы от управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций.

Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", подчеркнул, что такие справки могут оказаться необходимыми для защиты интересов покупателя в случае возникновения претензий от различных органов. Отказ владельца предоставить такие документы может быть сигналом к отказу от сделки из-за возможных скрытых проблем.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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