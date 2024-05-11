Россиян предупредили о резком росте цен на кофе: чего ждать в ближайшие месяцы

В России прогнозируется рост цен на кофе

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие месяцы россиян могут ожидать изменения цен на кофе в продуктовых магазинах.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации "Известий", ссылающихся на ведущих отраслевых экспертов, прогнозируется рост цен в пределах 15-35%, причем в первую очередь это затронет сегмент растворимого и недорогого молотого кофе, основанного на сорте робуста.

Причина роста цен — неурожай прошлого сезона у основного экспортера этого сорта кофе, Вьетнама.

Робуста отличается крепким и горьким вкусом, поэтому в кофейнях его обычно используют в небольших количествах в блендах, предпочитая арабику. Однако в сегменте недорогого и растворимого кофе этот сорт популярен благодаря насыщенному вкусу.

Тем не менее аналитики считают, что цены на более дорогие сорта кофе также повысятся, хотя и в меньшей степени.

Эксперты полагают, что магазины будут повышать цены постепенно в течение нескольких месяцев, чтобы сделать этот процесс максимально незаметным для покупателей.