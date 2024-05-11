В ближайшие месяцы россиян могут ожидать изменения цен на кофе в продуктовых магазинах.
По информации "Известий", ссылающихся на ведущих отраслевых экспертов, прогнозируется рост цен в пределах 15-35%, причем в первую очередь это затронет сегмент растворимого и недорогого молотого кофе, основанного на сорте робуста.
Причина роста цен — неурожай прошлого сезона у основного экспортера этого сорта кофе, Вьетнама.
Робуста отличается крепким и горьким вкусом, поэтому в кофейнях его обычно используют в небольших количествах в блендах, предпочитая арабику. Однако в сегменте недорогого и растворимого кофе этот сорт популярен благодаря насыщенному вкусу.
Тем не менее аналитики считают, что цены на более дорогие сорта кофе также повысятся, хотя и в меньшей степени.
Эксперты полагают, что магазины будут повышать цены постепенно в течение нескольких месяцев, чтобы сделать этот процесс максимально незаметным для покупателей.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.