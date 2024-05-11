Не знаете, чем удивить друзей? Приготовьте вкусный коктейль: манговый мохито с соком лайма и листьями мяты
Манговый мохито: вкусный коктейль для вечеринки
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Манговый мохито — вкусный коктейль, который можно приготовить из кусочков манго, газированной воды, листьев мяты, сока лайма и сахарного сиропа.
Фото: commons.wikimedia.org by ɡreatɡannu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Если вы планируете вечеринку для своих близких, то вам пригодится этот рецепт.
Ингредиенты
- 1 чашка манго
- 30 мл сока лайма
- 15 листьев мяты
- 60 мл сахарного сиропа
- 1 лайм
- 250 мл газированной воды
Приготовление
- В блендере измельчите кусочки свежего манго до образования однородного пюре.
- Возьмите коктейльный бокал и смешайте 6 листьев мяты, половину ломтиков лайма, сок лайма и сахарный сироп. Повторите то же самое со вторым бокалом.
- В каждый стакан налейте по половине пюре манго. Теперь добавьте газированную воду и перемешайте.
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