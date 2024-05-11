Не знаете, чем удивить друзей? Приготовьте вкусный коктейль: манговый мохито с соком лайма и листьями мяты

Манговый мохито: вкусный коктейль для вечеринки

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Манговый мохито — вкусный коктейль, который можно приготовить из кусочков манго, газированной воды, листьев мяты, сока лайма и сахарного сиропа.

Фото: commons.wikimedia.org by ɡreatɡannu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если вы планируете вечеринку для своих близких, то вам пригодится этот рецепт.

Ингредиенты

1 чашка манго

30 мл сока лайма

15 листьев мяты

60 мл сахарного сиропа

1 лайм

250 мл газированной воды

Приготовление

В блендере измельчите кусочки свежего манго до образования однородного пюре. Возьмите коктейльный бокал и смешайте 6 листьев мяты, половину ломтиков лайма, сок лайма и сахарный сироп. Повторите то же самое со вторым бокалом. В каждый стакан налейте по половине пюре манго. Теперь добавьте газированную воду и перемешайте.