Традиционный индийский напиток тандай: готовим из овсянки, специй, орехов и сухофруктов

Тандай — это традиционный индийский холодный напиток. Если вам хочется экзотики, то предлагаем вам рецепт с добавлением овсянки, вы легко сможете приготовить тандай самостоятельно.
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Ингредиенты
1,5 стакана овсяных хлопьев
1 столовая ложка молока
1/4 стакана сахара
Кешью (10 шт.)
Изюм (10 шт.)
25 горошин перца
1 чайная ложка семян дыни
3 стакана воды
1 щепотка шафрана
1/2 чайной ложки розовой воды
Миндаль (10 шт.)
Кардамон
1 чайная ложка семян мака
1 чайная ложка семян фенхеля
Приготовление
Нагрейте сковороду на среднем огне. Поджарьте овсяные хлопья в течение 5 минут.
В блендер добавьте овсянку, воду по необходимости, измельчите.
Замочите миндаль, кешью, перец горошком, изюм, кардамон, семена мака, семена фенхеля и семена дыни в половине стакана воды на 5-6 часов. Позже процедите воду и измельчите замоченные ингредиенты в блендере, чтобы получилась гладкая паста.
Добавьте молотую пасту в овсяную смесь и процедите через сито.
Готовьте смесь в кастрюле в течение 5 минут на слабом огне. Добавьте сахар, шафран, молоко и розовую воду и перемешивайте, пока сахар не растворится. Разлейте тандай по стаканам, украсьте лепестками роз и кусочками сухофруктов.