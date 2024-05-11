Традиционный индийский напиток тандай: готовим из овсянки, специй, орехов и сухофруктов

Готовим индийский напиток тандай из овсянки

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Тандай — это традиционный индийский холодный напиток. Если вам хочется экзотики, то предлагаем вам рецепт с добавлением овсянки, вы легко сможете приготовить тандай самостоятельно.

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Ингредиенты

1,5 стакана овсяных хлопьев

1 столовая ложка молока

1/4 стакана сахара

Кешью (10 шт.)

Изюм (10 шт.)

25 горошин перца

1 чайная ложка семян дыни

3 стакана воды

1 щепотка шафрана

1/2 чайной ложки розовой воды

Миндаль (10 шт.)

Кардамон

1 чайная ложка семян мака

1 чайная ложка семян фенхеля

Приготовление

Нагрейте сковороду на среднем огне. Поджарьте овсяные хлопья в течение 5 минут. В блендер добавьте овсянку, воду по необходимости, измельчите. Замочите миндаль, кешью, перец горошком, изюм, кардамон, семена мака, семена фенхеля и семена дыни в половине стакана воды на 5-6 часов. Позже процедите воду и измельчите замоченные ингредиенты в блендере, чтобы получилась гладкая паста. Добавьте молотую пасту в овсяную смесь и процедите через сито. Готовьте смесь в кастрюле в течение 5 минут на слабом огне. Добавьте сахар, шафран, молоко и розовую воду и перемешивайте, пока сахар не растворится. Разлейте тандай по стаканам, украсьте лепестками роз и кусочками сухофруктов.