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Традиционный индийский напиток тандай: готовим из овсянки, специй, орехов и сухофруктов

Готовим индийский напиток тандай из овсянки

1:37
Еда

Тандай — это традиционный индийский холодный напиток. Если вам хочется экзотики, то предлагаем вам рецепт с добавлением овсянки, вы легко сможете приготовить тандай самостоятельно.

Готовим индийский напиток тандай из овсянки
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1,5 стакана овсяных хлопьев
  • 1 столовая ложка молока
  • 1/4 стакана сахара
  • Кешью (10 шт.)
  • Изюм (10 шт.)
  • 25 горошин перца
  • 1 чайная ложка семян дыни
  • 3 стакана воды
  • 1 щепотка шафрана
  • 1/2 чайной ложки розовой воды
  • Миндаль (10 шт.)
  • Кардамон
  • 1 чайная ложка семян мака
  • 1 чайная ложка семян фенхеля

Приготовление

  1. Нагрейте сковороду на среднем огне. Поджарьте овсяные хлопья в течение 5 минут.
  2. В блендер добавьте овсянку, воду по необходимости, измельчите.
  3. Замочите миндаль, кешью, перец горошком, изюм, кардамон, семена мака, семена фенхеля и семена дыни в половине стакана воды на 5-6 часов. Позже процедите воду и измельчите замоченные ингредиенты в блендере, чтобы получилась гладкая паста.
  4. Добавьте молотую пасту в овсяную смесь и процедите через сито.
  5. Готовьте смесь в кастрюле в течение 5 минут на слабом огне. Добавьте сахар, шафран, молоко и розовую воду и перемешивайте, пока сахар не растворится. Разлейте тандай по стаканам, украсьте лепестками роз и кусочками сухофруктов. 
Очень вкусный, полезный напиток. Овсяный смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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