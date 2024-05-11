Кокосовое масло для зубов: правда или маркетинговый трюк

Действительно ли можно использовать кокосовое масло для отбеливания зубов

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Вы, вероятно, уже сталкивались с продуктами по уходу за полостью рта, содержащими кокосовое масло, как в аптеке, так и в социальных сетях. Они встречаются в различных формах, от зубной нити до экологически чистых зубных паст. Некоторые утверждают, что кокосовое масло способно отбелить зубы. Но является ли это действительностью или лишь маркетинговым трюком?

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Стоматолог Ксения Хачатурова объясняет, что, хотя кокосовое масло безопасно для использования, оно не так эффективно в отбеливании зубов, как могло бы показаться. Однако его применение может стимулировать более тщательный уход за полостью рта, что в конечном итоге может улучшить здоровье десен и осветлить зубы. Наилучший способ отбелить зубы — использовать химические средства, такие как перекись водорода или перекись карбамида. Кокосовое масло может быть полезно для общего состояния зубов и десен благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Однако перед использованием следует убедиться, что у вас нет аллергии на этот ингредиент. Важно выбирать органические продукты, такие как кокосовое масло extra-virgin, чтобы избежать нежелательных эффектов.