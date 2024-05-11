Кокосовое масло для зубов: правда или маркетинговый трюк

Вы, вероятно, уже сталкивались с продуктами по уходу за полостью рта, содержащими кокосовое масло, как в аптеке, так и в социальных сетях. Они встречаются в различных формах, от зубной нити до экологически чистых зубных паст. Некоторые утверждают, что кокосовое масло способно отбелить зубы. Но является ли это действительностью или лишь маркетинговым трюком?
Стоматолог Ксения Хачатурова объясняет, что, хотя кокосовое масло безопасно для использования, оно не так эффективно в отбеливании зубов, как могло бы показаться. Однако его применение может стимулировать более тщательный уход за полостью рта, что в конечном итоге может улучшить здоровье десен и осветлить зубы. Наилучший способ отбелить зубы — использовать химические средства, такие как перекись водорода или перекись карбамида. Кокосовое масло может быть полезно для общего состояния зубов и десен благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.
Однако перед использованием следует убедиться, что у вас нет аллергии на этот ингредиент. Важно выбирать органические продукты, такие как кокосовое масло extra-virgin, чтобы избежать нежелательных эффектов.
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