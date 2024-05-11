Церковь Хора становится мечетью: культурное наследие и современные изменения в Турции

Турция предоставила мусульманам доступ к древней церкви Хора в Стамбуле, известной византийской достопримечательности, которая более 70 лет функционировала как музей. Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана это стало вторым значимым случаем подобного преобразования, как сообщает MarketScreener.
Церковь Хора, также известная как Карие, возникла в IV веке и впоследствии была преобразована османами в мечеть. В 1945 году здание получило статус музея, а в 2020 году по указу Эрдогана вновь стало мечетью. Основная часть сооружения относится к XI веку, с реконструкцией, проведённой через 200 лет после землетрясения. После недавней реставрации здание снова открылось для верующих.
Внешние помещения церкви сохранились как часть музея, где посетители могут свободно наслаждаться мозаиками и фресками XIV века, изображающими библейские сцены. В соответствии с мусульманскими традициями, мозаики в зоне молитв были закрыты занавесками.
Кроме того, в 2020 году Эрдоган преобразовал известный Стамбульский собор Святой Софии, который с 1934 года имел статус музея, обратно в мечеть, событие, на котором присутствовали десятки тысяч людей.
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