Церковь Хора становится мечетью: культурное наследие и современные изменения в Турции

После 70 лет простоя Турция открыла для мусульман древнюю церковь Хора

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция предоставила мусульманам доступ к древней церкви Хора в Стамбуле, известной византийской достопримечательности, которая более 70 лет функционировала как музей. Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана это стало вторым значимым случаем подобного преобразования, как сообщает MarketScreener.

Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Церковь Хора, также известная как Карие, возникла в IV веке и впоследствии была преобразована османами в мечеть. В 1945 году здание получило статус музея, а в 2020 году по указу Эрдогана вновь стало мечетью. Основная часть сооружения относится к XI веку, с реконструкцией, проведённой через 200 лет после землетрясения. После недавней реставрации здание снова открылось для верующих.

Внешние помещения церкви сохранились как часть музея, где посетители могут свободно наслаждаться мозаиками и фресками XIV века, изображающими библейские сцены. В соответствии с мусульманскими традициями, мозаики в зоне молитв были закрыты занавесками.

Кроме того, в 2020 году Эрдоган преобразовал известный Стамбульский собор Святой Софии, который с 1934 года имел статус музея, обратно в мечеть, событие, на котором присутствовали десятки тысяч людей.