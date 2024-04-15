Правительство Сунака ведет переговоры с Арменией и рядом стран для отправки туда мигрантов

Британское Министерство иностранных дел начало переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного тому, которое было подписано между Великобританией и Руандой.
Подписанное ранее соглашение было заключено относительно временной высылки беженцев в Руанду для рассмотрения их просьб о предоставлении убежища. Об этом сообщает газета "Таймс", ссылаясь на утечку документов из британского МИД.
В сообщении говорится о том, что Великобритания начала переговоры о применении подобной схемы по депортации иммигрантов в Руанду с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной.
Указанные документы связаны с работой британского правительства за последние 18 месяцев по поиску стран, которые могли бы заинтересоваться повторением подобной схемы, как в Руанде. Сотрудничество с указанными четырьмя странами по данным документам является приоритетным для Великобритании. Кроме того, отмечено, что существует список стран, к которым Британия обратится в случае неудачи переговоров с перечисленными странами.
Прогресс в переговорах с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной замедлился из-за сложностей с соглашением с Руандой, однако правительство надеется на возобновление переговоров после запуска схемы с Руандой.
По информации издания "Гардиан", Палата лордов Великобритании провела голосование по закону премьера Риши Сунака о временной высылке беженцев в Руанду для рассмотрения их запросов на убежище, и принятие законопроекта было отложено до апреля. В январе закон был принят в итоговом чтении в Палате общин и должен быть рассмотрен в Палате лордов.
В ноябре 2023 года Верховный суд Великобритании признал незаконным планы по депортации нелегальных мигрантов в Руанду, после чего Риши Сунак заявил о намерении представить новое законодательство, чтобы обеспечить выполнение планов по высылке нелегальных мигрантов. Позднее в декабря министр внутренних дел Джеймс Клеверли подписал с руандийской стороной новое соглашение о депортации.
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