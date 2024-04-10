Запад стал реализовывать план по заходу в Одессу через Молдавию

Молдавия станет плацдармом для захода стран НАТО в Одессу, если этому не помешать

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Резко обострилась обстановка в Молдавии, которую страны НАТО хотят использовать в качестве стратегического плацдарма для захода в Одессу.

Фото: wikimedia.org by SegeKot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Молдавия опять на грани гражданской войны

Взрывоопасная обстановка сложилась между Кишинёвом и Гагаузией. Идёт обмен ультиматумами. Появление в Комрате президента Молдавии Майи Санду вызвало массовые беспорядки. Румынские власти заявили, что Молдавия станет частью Румынии. Дело может дойти до референдума в обеих странах. В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) уже несколько раз взрывались беспилотники-камикадзе.

Между тем, от Приднестровья до Одессы — около 100 км, а город считается для всех сторон конфликта — главным "призом" из-за стратегического положения в Чёрном море. Для России — это русский город. Для Украины потеря Одессы означает потерю Чёрного моря.

Интересанты захода в Одессу из стран НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал послать войска непосредственно в Одессу.

"В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу", — приводит слова Макрона французское издание Le Monde.

По сообщениям французской прессы, 1500 военнослужащих французского "Иностранного легиона" из Африки (откуда их выгнали), скорее всего, будут переброшены либо на Украину, либо в Молдавию в мае или июне.

Второй главный интересант — Британия, в Одессе у неё своя военная база, где собирают морские беспилотники, туда часто заезжают британские чиновники и военные, мэр Одессы — частый гость в Лондоне.

США тоже — рядом. Американские войска с 1 по 19 апреля вместе с румынами проводят в Молдавии учения "по обмену опытом". Эти учения не новы, но теперь они приобрели новый смысл. Вполне возможно, что румынская армия станет новой прокси-силой США для захода в Одессу.

Другие страны также готовятся. Немцы, например, снабжают пограничников для "укрепления границы" с Украиной. Германия присоединилась к спонсируемому ЕС проекту "обеспечения безопасности" Молдовы.

Условие захода в Одессу — поражение Украины

Молдавия может стать отправной точкой для наступательной стратегии Запада в отношении Одессы и Крыма, если ВС РФ начнут побеждать в СВО, считает старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

По его словам, чтобы иностранные войска могли зайти из Молдавии на Украину, им придется "либо захватить Приднестровье, либо, альтернативно, ввести военные силы в Гагаузию, что, скорее всего, спровоцирует гражданскую войну".

Добавим, что в Кишинёв в качестве посла выдвинулся украинский "ястреб" — экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с советниками, чтобы, очевидно, организовать операцию по захвату Приднестровья с крупнейшими военными складами в Колбасне.

ВКС РФ бомбят порты Одессы, логистику и энергетическую инфраструктуру

Москва, учитывая все эти моменты, видит, что Украина активно увеличивает экспортные поставки зерна морским коридором через порты "Одесса", "Ильичевск" и "Южный". В обратном потоке на Украину идёт западное оружие, которое накапливается на складах указанных портов. Там же накапливаются и грузы, которые идут из Европы железнодорожным и автомобильным транспортом.

Поэтому ВКС РФ резко увеличили атаки инфраструктуры и логистики Одессы и области. 16 марта нанесён ракетный удар по командному центру НАТО и местной ТРО.

Только за 10 апреля было три прилёта. Третьим ударом был добит мост между Черноморском (Ильичевск) и Александровкой — на главной дороге на юг области. Сожгли электровоз, который стоял на мосту, видимо, для его защиты. Также прилёт был за Пересыпским мостом по объекту энергетической инфраструктуры.

Вероятно, стоит задача — исключить заход НАТО в Одессу, разбив средства жизнеобеспечения города и уничтожив логистику. Второе, что надо сделать — постараться привести к власти в Молдавии кого угодно, но не Майю Санду. Выборы там — в конце года. А также поднять протестное движение в стране против военных планов стран НАТО, возможно, чтобы были назначены внеочередные парламентские выборы.

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