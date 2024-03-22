Оппозиционный политик Илан Шор заявил, что вступление страны в ЕС насильно навязывается жителям страны

Шор: решения правительства Молдавии противоречат интересам страны

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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил свою беспокойство относительно принятой парламентом Молдавии декларации о европейской интеграции, заявляя, что она противоречит интересам нации. Согласно декларации, депутаты призывают общество и политические силы объединиться вокруг идеи присоединения страны к ЕС.

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Шор утверждает, что партия "Действие и солидарность" предала интересы молдавских граждан, отдавая предпочтение евроинтеграции и обвиняя оппозицию в нежелании национальной прогрессу. Он считает, что внешняя политика Молдавии должна быть более гибкой, сотрудничая с различными партнерами.

Прежде чем присоединяться к ЕС, Молдавия должна учитывать свои национальные интересы и не только следовать европейским требованиям. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией, но статус стран-кандидатов и начало переговоров не гарантируют вступление в ЕС.

Долгосрочный путь к членству в ЕС, на котором находятся такие страны как Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия, демонстрирует, что процесс может занять десятилетия. Молдавия должна тщательно рассмотреть все аспекты своей евроинтеграции, учитывая национальные интересы и готовность к сотрудничеству с различными партнерами.