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Андрей Николаев
Новым назначением прояснилась судьба одного из главных украинских русофобов Алексея Данилова

Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР

Мир » Бывший СССР » Украина

Совсем недавно Алексей Данилов был отставлен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В связи с этим многие гадали, с чего бы это вдруг произошло. На этом посту чтобы проштрафиться, надо быть совсем недалёким человеком. Хотя не исключено, что Данилов относится именно к этой категории людей, учитывая его не совсем умные высказывания на протяжении последних лет.

Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Должность непыльная и ни к чему не обязывающая. Знай раздавай интервью антироссийской тематики. Правда, периодически его заносило и против других стран, например, Китая. Данилов практически обматерил одного высокопоставленного китайского чиновника. И многие посчитали, что потеря Даниловым кресла — это расплата за неумение произносить правильно китайские фамилии.

Но для киевского режима — это так, невинные детские шалости. Вон Буданов* и Малюк* сидят, и ничего с ними не происходит. И, тем не менее, Данилова отставили, и ходили слухи, что судьба понесёт его послом Украины в Норвегию. В результате из офиса Зеленского пришло сообщение, что Данилов станет послом Украины в Молдавии.

Таков недобрый план

Теперь стратегия Киева несколько проясняется.

Для России, конечно, было бы лучше, чтобы Данилов остался в Киеве на своем прежнем ни к чему не обязывающем посту. А ещё лучше бы приехал в Москву, покаялся и сдался. Но нет, этот товарищ, видимо, пойдет искать себе новую аудиторию и баламутить пока еще относительно тихие воды приднестровского региона. А Приднестровье для России — это настоящая ахиллесова пята, в силу географии. Защитить тяжело, не защитить — тоже нельзя.

Об открытии Западом второго фронта для России в Приднестровье говорится давно. Но в значительной степени это были просто разговоры, хотя и случались отдельные провокации. Плюс обострению ситуации мешала экономическая зависимость Молдавии от России, прежде всего по газу.

Но за недавнее время появилась пара новостей, говорящих о том, что Молдавия готова полностью разорвать экономические связи с Россией:

  • Молдавия вместо "неправильного и грязного" российского газа будет потреблять "демократический" газ из США. Эти "молекулы свободы" будут доставляться морем в греческие порты, и далее через систему газопроводов, проходящих через Болгарию и Румынию, газ будет транспортироваться в Молдавию;
  • румынская энергетическая биржа OPCOM получила лицензию на право деятельности на рынке электроэнергии в Молдавии. И с 2025 года Молдавия станет частью единого европейского энергетического рынка.

Всё это говорит о том, что Молдавия в экономической сфере окончательно отвязывается от России. Казалось бы, насильно мил не будешь, ну и пусть себе Молдавия "плывет" в счастливое европейское будущее. Но вот только тут надо правильно понимать смысл слов. Молдавия, избавляясь от зависимости от России, избавляется и от Приднестровья. Именно Приднестровье поставляет электроэнергию в Молдавию, которая производится на российском газе.

Приднестровье для Молдавии становится ненужным. А экономика Приднестровья лишается рынков сбыта, и оказывается в блокаде. И по логике коллективного Запада с Приднестровьем можно начинать делать всё, что захочется. По меньшей мере, стоит ждать дальнейшего нагнетания информационной истерии.

Конкретные шаги по нагнетанию

И вот она уже начинается. 30 марта МВД Украины как раз вовремя подсуетилось и объявило в розыск министра иностранных дел Приднестровской республики Виталия Игнатьева.

Обвиняется Игнатьев в коллаборационизме и ни много ни мало в посягательстве на территориальную целостность Украины. Явно видно, что Украина готовит информационное обеспечение и юридическое обоснование для военной операции против Приднестровья. Интересно, каким таким образом, Приднестровская республика в лице Игнатьева смогла покуситься на территорию Украины?

Разве что украинские историки вдруг вспомнили, что до 1940 года территория Приднестровья относилась к Украинской ССР? И теперь в их понимании самое время восстановить историческую справедливость? А может, они считают, что захватить сейчас Приднестровье — это справедливая месть за потерянные для них Крым, Донбасс и другие регионы Новороссии. Хоть какая-то победа для них.

Возможно, так они и рассуждают, думая, что Приднестровье может стать лёгкой добычей. В любом случае жителям Приднестровья сейчас не позавидуешь. Запад уже начал медленно выкручивать руки приднестровцам, экономическая ситуация здесь планомерно ухудшается. Всё больше предприятий региона останавливается.

И главное, что Россия тоже не может напрямую помочь Приднестровью хотя бы даже экономически. С военной помощью ещё сложнее. Разве что Москва поможет ударами "Калибров" и "Искандеров", что тоже немало. Но полностью вопрос безопасности Приднестровья, увы, не решает. А тут ещё Данилов, этот человек, начавший политическую карьеру в 90-х годах с помощью луганского криминального мира, едет в Кишинёв явно не для миротворчества.

* признаны в РФ экстремистами и террористами.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы молдавия алексей данилов
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