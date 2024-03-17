Власти Молдавии опровергли связь взрыва в воинской части Приднестровья с нападением украинского дрона-камикадзе

В Молдавии отвергли причастность Украины к взрыву в Приднестровье

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По информации пресс-службы бюро по реинтеграции Молдавии, официальные лица принципиально отрицают возможность того, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье имеет какое-либо отношение к предполагаемому нападению со стороны Украины.

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Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила РИА Новости о катастрофе обороноспособного вертолета Ми-8МТ, который был атакован дроном-камикадзе на территории бывшего военного аэродрома севернее Тирасполя.

Видеозапись инцидента была распространена телеканалами региона. Несмотря на то, что аэродром находится в непосредственной близости к украинской границе, официальные лица Молдавии считают преждевременными выводы о причинах произошедшего взрыва и призывают к осторожности в оценке ситуации.