По информации пресс-службы бюро по реинтеграции Молдавии, официальные лица принципиально отрицают возможность того, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье имеет какое-либо отношение к предполагаемому нападению со стороны Украины.
Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила РИА Новости о катастрофе обороноспособного вертолета Ми-8МТ, который был атакован дроном-камикадзе на территории бывшего военного аэродрома севернее Тирасполя.
Видеозапись инцидента была распространена телеканалами региона. Несмотря на то, что аэродром находится в непосредственной близости к украинской границе, официальные лица Молдавии считают преждевременными выводы о причинах произошедшего взрыва и призывают к осторожности в оценке ситуации.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.