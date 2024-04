Мать Иды Галич оказалась в больнице после несчастного случая в отеле

Мать известной блогерши Иды Галич была госпитализирована после падения в отеле "Stella di Mosca" в Москве, где она проводила время на спа-процедурах с дочерью. После окончания процедур, пенсионерка неудачно упала и сильно ударилась головой, что привело к кровотечению. Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

