Мать Иды Галич оказалась в больнице после несчастного случая в отеле

Мать известной блогерши Иды Галич была госпитализирована после падения в отеле "Stella di Mosca" в Москве, где она проводила время на спа-процедурах с дочерью. После окончания процедур, пенсионерка неудачно упала и сильно ударилась головой, что привело к кровотечению. Об этом сообщает телеграмм канал Mash.
Сотрудники отеля немедленно вызвали скорую помощь. В Боткинской больнице врачи осмотрели пострадавшую, обработали рану и перевязали голову, не обнаружив серьезных травм. В настоящее время мать блогерши находится дома под присмотром дочери, которая пока не комментировала произошедшее.
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