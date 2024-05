ИИ создал полноценный музыкальный клип

Режиссер из Лос-Анджелеса Пол Трилло применил платформу искусственного интеллекта Sora от OpenAI с целью создания необычного музыкального видеоклипа.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository