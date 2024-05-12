ИИ создал полноценный музыкальный клип

ИИ Sora создал первый полноценный музыкальный клип

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Режиссер из Лос-Анджелеса Пол Трилло применил платформу искусственного интеллекта Sora от OpenAI с целью создания необычного музыкального видеоклипа.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Данный проект представляет собой инновационный эксперимент, в котором все видеоряды были созданы при помощи искусственного интеллекта, а сам режиссер лишь разрабатывал общие концепции и идеи для каждого кадра.

По информации, данному клипу можно приписать звание первого в своем роде коммерческого продукта в музыкальной сфере, полностью созданного искусственным интеллектом.

Платформа Sora, разработанная OpenAI, была представлена в начале текущего года, однако на данный момент она доступна лишь ограниченному кругу пользователей. Она все еще находится на стадии тестирования, поскольку искусственному интеллекту сложно привести в соответствие пожелания клиентов и понять их требования. Тем не менее, Sora активно продолжает развиваться и уже поражает удивительными видеофрагментами, созданными специально для конкретных музыкальных композиций.

Как обычно, в процессе творчества возникают сложности с разграничением ролей между создателем и редактором, без чьего взаимодействия трудно достичь качественного результата. Начально Sora считалась не слишком подходящей для независимой работы, поскольку создаваемые ею видеоряды требовали значительных доработок. Однако по словам самого Трилло, он лишь дал платформе обширное описание своей задумки, а Sora самостоятельно разработала 55 коротких видеофрагментов для визуализации. Собранный набор был далее объединен в единое целое с помощью Adobe Premiere Pro с минимальными изменениями.