48-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет подтянутой кожи лица

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своем блоге рассказала, что старается сохранить молодости лица и кожи с помощью определенных косметических процедур — например, микротоков.
В ответе на вопрос одного из поклонников журналистка призналась, что в последнее время делала лазерное омоложение лица, микротоки и RF-лифтинг. Именно благодаря таким манипуляциям ее кожа выглядит "идеальной".
Также бизнесвумен не скрывает того, что поддерживает и свое тело при помощи спорта и лимфодренажного массажа.
"И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически", — заявила Тина Канделаки.
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