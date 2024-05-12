48-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет подтянутой кожи лица

Тина Канделаки делает микротоки лица для сохранения молодости

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своем блоге рассказала, что старается сохранить молодости лица и кожи с помощью определенных косметических процедур — например, микротоков.

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia is licensed under public domain

В ответе на вопрос одного из поклонников журналистка призналась, что в последнее время делала лазерное омоложение лица, микротоки и RF-лифтинг. Именно благодаря таким манипуляциям ее кожа выглядит "идеальной".

Также бизнесвумен не скрывает того, что поддерживает и свое тело при помощи спорта и лимфодренажного массажа.

"И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически", — заявила Тина Канделаки.

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