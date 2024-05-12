Ваш бензонасос в опасности: как привычка ездить на пустом баке разрушает машину

Водители, которые предпочитают заправлять машину только после того, как загорается индикатор низкого уровня топлива, могут причинить серьезный вред своему автомобилю.
Автоинструктор предупреждает, что при критически низком уровне топлива бензонасос перегревается, а также начинает захватывать воздух, что может быстро вывести его из строя. Это также негативно влияет на форсунки и другие части топливной системы.
Хотя в современных авто топливные баки чаще всего изготавливаются из пластика, накопление влаги все же возможно при регулярном вождении на почти пустом баке. Вода, тяжелее бензина, оседает на дне и в холодное время года может замерзнуть, что приводит к повреждению бензонасоса и временной неисправности двигателя. Чтобы избежать проблем, водителям рекомендуется использовать специальные присадки или всегда поддерживать достаточный уровень топлива в баке.
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