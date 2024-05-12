Ваш бензонасос в опасности: как привычка ездить на пустом баке разрушает машину

Почему нельзя ездить на пустом баке: предупреждение автоинструктора о рисках

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Водители, которые предпочитают заправлять машину только после того, как загорается индикатор низкого уровня топлива, могут причинить серьезный вред своему автомобилю.

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Автоинструктор предупреждает, что при критически низком уровне топлива бензонасос перегревается, а также начинает захватывать воздух, что может быстро вывести его из строя. Это также негативно влияет на форсунки и другие части топливной системы.

Хотя в современных авто топливные баки чаще всего изготавливаются из пластика, накопление влаги все же возможно при регулярном вождении на почти пустом баке. Вода, тяжелее бензина, оседает на дне и в холодное время года может замерзнуть, что приводит к повреждению бензонасоса и временной неисправности двигателя. Чтобы избежать проблем, водителям рекомендуется использовать специальные присадки или всегда поддерживать достаточный уровень топлива в баке.