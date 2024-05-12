"Это был такой же шок, как и для вас": вдова Окуджавы оказалась не в восторге после того, как Урганта убрали из концертной программы

Вдова барда Булата Окуджавы Ольга вышла на сцену в вечер памяти артиста и извинилась за то, что программа мероприятия была изменена. По ее словам, для нее это стало неожиданностью.
Так, по сообщениям СМИ, на концерте должен был выступить телеведущий Иван Ургант с песней, которую когда-то исполняла его знаменитая бабушка Нина Ургант. Однако за несколько дней до мероприятия имя телеведущего убрали из афиш.
"Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт", — сказала Ольга Окуджава.
Она не называла конкретных имен и не говорила о причинах, по которым организаторам пришлось изменить программу.
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