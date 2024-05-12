Заплаканная Полина Гагарина впервые откровенно рассказала о бывших мужьях

Певица Полина Гагарина не говорит о разводах с мужьями из-за детей

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина в интервью журналистке Надежде Стрелец призналась, что не хотела публичных разбирательств с бывшими мужьями после развода, чтобы сохранить лица отцов для своих детей.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Она пояснила, что сама выросла без отца, поэтому для нее эта тема является в жизни достаточно болезненной. На фоне этого ей хотелось, чтобы у ее детей были теплые и комфортные отношения с отцами. Она рассказала, что в настоящее время ее второй бывший муж, фотограф Дмитрий Исхаков спокойно приходит к ней в гости, чтобы повидаться с наследницей.

Полина Гагарина воспитывает двоих детей — старшего сына Андрея она родила от актера Петра Кислова, а дочь Мия появилась на свет в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым.

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