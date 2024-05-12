Ваш автомат под угрозой: обычная ошибка при прогреве убивает коробку передач

С приходом весны метеорологи предупреждают о возможных заморозках, поэтому водителям стоит продолжать прогревать автомобили перед поездкой. Однако часто при этом упускают из виду правильный прогрев автоматической коробки передач.
Многие автомобилисты думают, что если двигатель работает на холостом ходу, то и АКПП прогревается вместе с ним. Но на самом деле коробка получает лишь небольшую часть тепла и полностью прогревается только спустя 5-10 минут движения.
Чтобы избежать преждевременного износа АКПП, автомеханик рекомендует начинать движение плавно, не превышая 2,5-3 тысяч оборотов двигателя. После прогрева можно вернуться к обычному стилю вождения, но от резких ускорений во время прогрева следует воздержаться, чтобы не сократить ресурс автоматической коробки передач.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.