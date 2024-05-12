Ваш автомат под угрозой: обычная ошибка при прогреве убивает коробку передач

Как прогревать "автомат": советы автомеханика для увеличения срока службы АКПП

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С приходом весны метеорологи предупреждают о возможных заморозках, поэтому водителям стоит продолжать прогревать автомобили перед поездкой. Однако часто при этом упускают из виду правильный прогрев автоматической коробки передач.

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Многие автомобилисты думают, что если двигатель работает на холостом ходу, то и АКПП прогревается вместе с ним. Но на самом деле коробка получает лишь небольшую часть тепла и полностью прогревается только спустя 5-10 минут движения.

Чтобы избежать преждевременного износа АКПП, автомеханик рекомендует начинать движение плавно, не превышая 2,5-3 тысяч оборотов двигателя. После прогрева можно вернуться к обычному стилю вождения, но от резких ускорений во время прогрева следует воздержаться, чтобы не сократить ресурс автоматической коробки передач.