41-летняя Приянка Чопра показала редкое фото с 31-летним мужем и дочерью

Актриса и модель Приянка Чопра в своем блоге опубликовала редкий снимок со своим супругом, музыкантом Ником Джонасом и двухлетней дочерью Мэлти.
Артисты были запечатлены во время прогулки с наследницей Мэтти Мэри. Приянка выбрала для выхода джинсовую куртку, черные брюки и белую кепку. Поп-исполнитель оделся в черную атласную рубашку и брюки в тон.
"Мои ангелы", — написала Чопра.
Приянка Чопра вышла замуж за музыканта Ника Джонаса в 2018 году спустя полгода отношений. Несмотря на десять лет разницы в возрасте, супруги счастливы в браке и воспитывают единственную дочь, рожденную суррогатной матерью.
Известно, что девочка родилась на три месяца раньше срока и первые сто дней пролежала в реанимации.
Ранее стало известно, как принц Уильям воспринял слухи о местонахождении Кейт Миддлтон.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.