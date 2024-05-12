41-летняя Приянка Чопра показала редкое фото с 31-летним мужем и дочерью

Актриса Приянка Чопра показала редкое фото с Ником Джонасом и дочерью

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Актриса и модель Приянка Чопра в своем блоге опубликовала редкий снимок со своим супругом, музыкантом Ником Джонасом и двухлетней дочерью Мэлти.

Фото: instagram.com by Личная страница Прияники Чопры в Инстаграм is licensed under public domain

Артисты были запечатлены во время прогулки с наследницей Мэтти Мэри. Приянка выбрала для выхода джинсовую куртку, черные брюки и белую кепку. Поп-исполнитель оделся в черную атласную рубашку и брюки в тон.

"Мои ангелы", — написала Чопра.

Приянка Чопра вышла замуж за музыканта Ника Джонаса в 2018 году спустя полгода отношений. Несмотря на десять лет разницы в возрасте, супруги счастливы в браке и воспитывают единственную дочь, рожденную суррогатной матерью.

Известно, что девочка родилась на три месяца раньше срока и первые сто дней пролежала в реанимации.

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