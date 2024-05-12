Вкусный смузи из свёклы, яблока и моркови с кешью и миндалём: укрепит иммунитет и поможет похудеть
Как приготовить детокс-смузи из свёклы, яблока и моркови
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Часто болеете? Попробуйте приготовить этот смузи, который не только помогает укрепить иммунитет, но и способствует похудению и детоксу.
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Этот смузи готовится из свёклы, яблока и моркови, которые богаты антиоксидантами. Лучше всего использовать зелёное яблоко, так как в нём больше антиоксидантов, чем в красном.
Ингредиенты
- 1/2 стакана яблока
- 1/4 стакана моркови
- 2 столовые ложки кешью
- 1 чашка свёклы
- 1 стакан воды
- 2 столовые ложки миндаля
Приготовление
- Промойте свёклу и морковь под проточной водой. Затем очистите, крупно нарежьте и добавьте в чашу блендера.
- Затем вымойте яблоко, также крупно нарежьте его и добавьте в чашу блендера. Добавьте воду и взбейте до получения однородной массы.
- Крупно нарежьте кешью и миндаль, разлив смузи по бокалам, посыпьте орехи сверху.
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