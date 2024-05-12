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Вкусный смузи из свёклы, яблока и моркови с кешью и миндалём: укрепит иммунитет и поможет похудеть

Как приготовить детокс-смузи из свёклы, яблока и моркови

0:58
Еда

Часто болеете? Попробуйте приготовить этот смузи, который не только помогает укрепить иммунитет, но и способствует похудению и детоксу. 

Как приготовить детокс-смузи из свёклы, яблока и моркови
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот смузи готовится из свёклы, яблока и моркови, которые богаты антиоксидантами. Лучше всего использовать зелёное яблоко, так как в нём больше антиоксидантов, чем в красном. 

Ингредиенты

  • 1/2 стакана яблока
  • 1/4 стакана моркови
  • 2 столовые ложки кешью
  • 1 чашка свёклы
  • 1 стакан воды
  • 2 столовые ложки миндаля

Приготовление

  1. Промойте свёклу и морковь под проточной водой. Затем очистите, крупно нарежьте и добавьте в чашу блендера. 
  2. Затем вымойте яблоко, также крупно нарежьте его и добавьте в чашу блендера. Добавьте воду и взбейте до получения однородной массы.
  3. Крупно нарежьте кешью и миндаль, разлив смузи по бокалам, посыпьте орехи сверху.
10 рецептов зеленых детокс-смузи, которые помогут очистить организм
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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