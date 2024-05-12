Вкусный смузи из свёклы, яблока и моркови с кешью и миндалём: укрепит иммунитет и поможет похудеть

Как приготовить детокс-смузи из свёклы, яблока и моркови

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто болеете? Попробуйте приготовить этот смузи, который не только помогает укрепить иммунитет, но и способствует похудению и детоксу.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот смузи готовится из свёклы, яблока и моркови, которые богаты антиоксидантами. Лучше всего использовать зелёное яблоко, так как в нём больше антиоксидантов, чем в красном.

Ингредиенты

1/2 стакана яблока

1/4 стакана моркови

2 столовые ложки кешью

1 чашка свёклы

1 стакан воды

2 столовые ложки миндаля

Приготовление

Промойте свёклу и морковь под проточной водой. Затем очистите, крупно нарежьте и добавьте в чашу блендера. Затем вымойте яблоко, также крупно нарежьте его и добавьте в чашу блендера. Добавьте воду и взбейте до получения однородной массы. Крупно нарежьте кешью и миндаль, разлив смузи по бокалам, посыпьте орехи сверху.