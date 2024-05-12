За ремонт в квартире с нарушениями могут не пустить за границу, предупредила адвокат

Юрист предупредила о запрете выезда за рубеж за незаконную перепланировку

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За ремонт в квартире с нарушениями могут не пустить за границу, предупредила адвокат Елена Кудерко.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Она объяснила агентству "Прайм", что исполнительное производство в связи с незаконной перепланировкой предусматривает различные ограничения, включая запрет на выезд на шесть месяцев с возможностью пролонгации.

"Коварство этой меры в том, что о её наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава", — пояснила юрист.

Отменить санкцию можно, только выполнив законные требования суда или органов власти — погасив задолженность, выплатив штраф или, если причиной была незаконная перепланировка, приведя квартиру в первоначальное состояние.

Пропавший отпуск никто не компенсирует, кроме тех редких случаев, если взыскание было ошибочным — например, в результате путаницы с полным тёзкой.