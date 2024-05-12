За ремонт в квартире с нарушениями могут не пустить за границу, предупредила адвокат Елена Кудерко.
Она объяснила агентству "Прайм", что исполнительное производство в связи с незаконной перепланировкой предусматривает различные ограничения, включая запрет на выезд на шесть месяцев с возможностью пролонгации.
"Коварство этой меры в том, что о её наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава", — пояснила юрист.
Отменить санкцию можно, только выполнив законные требования суда или органов власти — погасив задолженность, выплатив штраф или, если причиной была незаконная перепланировка, приведя квартиру в первоначальное состояние.
Пропавший отпуск никто не компенсирует, кроме тех редких случаев, если взыскание было ошибочным — например, в результате путаницы с полным тёзкой.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.