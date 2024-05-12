Анфиса Чехова похвасталась объемными формами в откровенном купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась снимком в купальнике

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова в своем блоге опубликовала снимки в купальнике и продемонстрировала фигуру.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анфисы Чеховой в Инстаграм is licensed under public domain

46-летняя артистка запечатлена на кровати в отеле в красном купальнике с акцентными белыми полосками и белом халате.

Чехова не раз признавалась, что ходит к косметологам для сохранения молодости и красоты. Для нее важно следить за своей внешностью, так как она работает на телевидении.

В мае она рассказала об осложнениях, возникших из-за ботокса. Так, у нее возник птоз верхнего века. Она отметила, что косметолог не виноват, так как такое может произойти с любым человеком, делающим инъекции.

Ранее стали известны романы Виктории Дайнеко.