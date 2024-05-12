Анфиса Чехова похвасталась объемными формами в откровенном купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова в своем блоге опубликовала снимки в купальнике и продемонстрировала фигуру.
46-летняя артистка запечатлена на кровати в отеле в красном купальнике с акцентными белыми полосками и белом халате.
Чехова не раз признавалась, что ходит к косметологам для сохранения молодости и красоты. Для нее важно следить за своей внешностью, так как она работает на телевидении.
В мае она рассказала об осложнениях, возникших из-за ботокса. Так, у нее возник птоз верхнего века. Она отметила, что косметолог не виноват, так как такое может произойти с любым человеком, делающим инъекции.
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Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.