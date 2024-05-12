Стало известно, сколько возлюбленных было у Виктории Дайнеко к 37-ми годам

Ко дню рождения Виктории Дайнеко СМИ вспомнили все романы певицы

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Виктория Дайнеко 12 мая отмечает свое 37-летие. Журнал lady.Mail.ru решил вспомнить все романтические истории артистки.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Так, на "Фабрике звезд" Дайнеко испытывала симпатию к танцору Мигелю. Затем у нее завязался роман с коллегой Павлом Артемьевым, но их чувства быстро угасли.

В 2009 году Виктория была замечена вместе с певцом Дмитрием Бикбаевым, но несмотря на совместное проживание, пара распалась.

Позднее строить отношения артистка начала с исполнителем Алексеем Воробьевым, но их роман продлился всего год. А уже в 2015 году Дайнеко вышла замуж за Дмитрия Клеймана, от которого родила дочь. Через два года супруги разошлись.

Также певица встречалась с дизайнером Оскаром Ренкелем, но до свадьбы дело так и не дошло. В настоящее время экс-"фабрикантка" счастлива в отношениях с неизвестным мужчиной, личность которого не торопится раскрывать, хотя периодически выкладывает совместные фотографии.

"Рядом с ним я чувствую себя маленькой девочкой, хоть он старше меня всего на год. Планов пока не строим, мы просто наслаждаемся настоящим", — рассказала Виктория.

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