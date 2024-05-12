Простые и действенные методы устранения дискомфорта в ушах во время авиаперелётов

Многих беспокоит дискомфорт в ушах во время авиаперелетов, что является одним из наиболее раздражающих ощущений для путешественников.
Дискомфорт вызывается баротравмой, возникающей из-за разницы давлений в среднем ухе и внешней среде. Это давление и становится причиной неприятных ощущений в ушах.
Особенно чувствительны уши к изменениям давления при взлете или посадке самолета, когда изменения происходят быстро. Следуя советам экспертов, можно минимизировать дискомфорт:
Переносите полеты при болезни
Избегайте полетов при насморке, простуде или других заболеваниях. Это поможет не только защитить здоровье окружающих от инфекции, но и избежать возможных осложнений для собственного здоровья, связанных с ушами и дыхательными путями. Лучше полностью выздороветь перед поездкой.
Применяйте противоотечные средства для носа
Проконсультируйтесь с врачом перед применением, но при заложенности носа противоотечные средства могут снизить риск дискомфорта, уменьшая отек и облегчая дыхание.
Избегайте сна во время взлета и посадки
Понятно, что сон в самолете не всегда возможен, но старайтесь не засыпать в моменты взлета или посадки. В это время вероятность жевать, глотать или зевать снижается, а эти движения помогают нормализовать давление в ушах и избежать дискомфорта.
Жуйте жвачку, зевайте или глотайте
Эти простые действия могут помочь в нормализации давления в ушах. Жевание, зевание или глотание способствуют лучшей вентиляции Евстахиевой трубы и облегчают дренаж внутренних ушных отсеков.
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