Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Приянка Чопра показала редкое фото с Ником Джонасом и дочерью
Откровенные советы: как подобрать и носить самый актуальный нюдовый маникюр
Принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон
Как приготовить детокс-смузи из свёклы, яблока и моркови
Фильм-концерт Леди Гаги: HBO показал трейлер "Gaga Chromatica Ball"
Чудовищный теракт в Белгороде: взорван подъезд дома, число жертв уточняется
Разведенная Нюша в откровенном розовом топе разозлила россиян
Сорт кабачков "Ролик"
Екатерина Варнава представила своё новое шоу "Drama Queen"
Простые и действенные методы устранения дискомфорта в ушах во время авиаперелётов

Избавляемся от дискомфорта в ушах во время полёта: эффективные методы

1:45
Туризм

Многих беспокоит дискомфорт в ушах во время авиаперелетов, что является одним из наиболее раздражающих ощущений для путешественников.

Избавляемся от дискомфорта в ушах во время полёта: эффективные методы
Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Дискомфорт вызывается баротравмой, возникающей из-за разницы давлений в среднем ухе и внешней среде. Это давление и становится причиной неприятных ощущений в ушах.

Особенно чувствительны уши к изменениям давления при взлете или посадке самолета, когда изменения происходят быстро. Следуя советам экспертов, можно минимизировать дискомфорт:

Переносите полеты при болезни

Избегайте полетов при насморке, простуде или других заболеваниях. Это поможет не только защитить здоровье окружающих от инфекции, но и избежать возможных осложнений для собственного здоровья, связанных с ушами и дыхательными путями. Лучше полностью выздороветь перед поездкой.

Применяйте противоотечные средства для носа

Проконсультируйтесь с врачом перед применением, но при заложенности носа противоотечные средства могут снизить риск дискомфорта, уменьшая отек и облегчая дыхание.

Избегайте сна во время взлета и посадки

Понятно, что сон в самолете не всегда возможен, но старайтесь не засыпать в моменты взлета или посадки. В это время вероятность жевать, глотать или зевать снижается, а эти движения помогают нормализовать давление в ушах и избежать дискомфорта.

Жуйте жвачку, зевайте или глотайте

Эти простые действия могут помочь в нормализации давления в ушах. Жевание, зевание или глотание способствуют лучшей вентиляции Евстахиевой трубы и облегчают дренаж внутренних ушных отсеков.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Наступление на Харьков с разных флангов, удар террористов Киева по РФ Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Последние материалы
Как стать каскадёром: навыки, карьера и секреты профессии
Как с этим бороться: хочется спать во время медитации
Рецепт безглютенового печенья из тахини: без масла и яиц
Топ-5 причин посетить Италию: от кулинарии до пейзажей
Почему стоит посадить гравилат
Три проблемы, напоминающие о себе через состояние ваших волос
Виктория Боня продолжает эксперименты с внешностью: от пластики до наращивания волос
В Парке Победы стартовал автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"
Поредение волос: причины выпадения волос
В США началось производство перспективных ионных батарей на основе натрия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников