Простые и действенные методы устранения дискомфорта в ушах во время авиаперелётов

Избавляемся от дискомфорта в ушах во время полёта: эффективные методы

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многих беспокоит дискомфорт в ушах во время авиаперелетов, что является одним из наиболее раздражающих ощущений для путешественников.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Дискомфорт вызывается баротравмой, возникающей из-за разницы давлений в среднем ухе и внешней среде. Это давление и становится причиной неприятных ощущений в ушах.

Особенно чувствительны уши к изменениям давления при взлете или посадке самолета, когда изменения происходят быстро. Следуя советам экспертов, можно минимизировать дискомфорт:

Переносите полеты при болезни

Избегайте полетов при насморке, простуде или других заболеваниях. Это поможет не только защитить здоровье окружающих от инфекции, но и избежать возможных осложнений для собственного здоровья, связанных с ушами и дыхательными путями. Лучше полностью выздороветь перед поездкой.

Применяйте противоотечные средства для носа

Проконсультируйтесь с врачом перед применением, но при заложенности носа противоотечные средства могут снизить риск дискомфорта, уменьшая отек и облегчая дыхание.

Избегайте сна во время взлета и посадки

Понятно, что сон в самолете не всегда возможен, но старайтесь не засыпать в моменты взлета или посадки. В это время вероятность жевать, глотать или зевать снижается, а эти движения помогают нормализовать давление в ушах и избежать дискомфорта.

Жуйте жвачку, зевайте или глотайте

Эти простые действия могут помочь в нормализации давления в ушах. Жевание, зевание или глотание способствуют лучшей вентиляции Евстахиевой трубы и облегчают дренаж внутренних ушных отсеков.