Безупречный стиль: трендовый маникюр для коротких ногтей

Откровенные советы: как подобрать и носить самый актуальный нюдовый маникюр

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире нейл-дизайна выделяется новый тренд — "голый" маникюр на коротких ногтях, без применения цветного лака, но с розоватым оттенком и блеском, придавая им вид тщательно отполированных. Яркий и насыщенный цвет необязателен, так как практически любое светлое покрытие отлично смотрится на коротких ногтях. Для тех, кто ищет изюминку, стоит обратить внимание на "сатиновый хром", который благодаря перламутровому финишу выглядит эффектно и без дополнительного дизайна.

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Микрофренч также подходит для коротких ногтей, визуально удлиняя их. Оттенок полоски может варьироваться, но особенно стильно смотрятся черный и синий.

Новым модным трендом для коротких ногтей является "лак для губ" или lipgloss nails. Принцип прост: выбираете лак, близкий к вашему тону кожи или с легким розовым оттенком, и покрываете глянцевым верхним слоем. Важно, чтобы покрытие было полупрозрачным, похожим на желе. Такой маникюр не только не требует постоянного визита к мастеру, но и подчеркивает внимание к деталям, таким как форма ногтей и состояние кутикулы.