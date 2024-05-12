Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тина Канделаки делает микротоки лица для сохранения молодости
Актриса Приянка Чопра показала редкое фото с Ником Джонасом и дочерью
Избавляемся от дискомфорта в ушах во время полёта: эффективные методы
Принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон
Как приготовить детокс-смузи из свёклы, яблока и моркови
Фильм-концерт Леди Гаги: HBO показал трейлер "Gaga Chromatica Ball"
Чудовищный теракт в Белгороде: взорван подъезд дома, число жертв уточняется
Разведенная Нюша в откровенном розовом топе разозлила россиян
Сорт кабачков "Ролик"
Безупречный стиль: трендовый маникюр для коротких ногтей

Откровенные советы: как подобрать и носить самый актуальный нюдовый маникюр

1:16
Моя семья » Красота и стиль

В мире нейл-дизайна выделяется новый тренд — "голый" маникюр на коротких ногтях, без применения цветного лака, но с розоватым оттенком и блеском, придавая им вид тщательно отполированных. Яркий и насыщенный цвет необязателен, так как практически любое светлое покрытие отлично смотрится на коротких ногтях. Для тех, кто ищет изюминку, стоит обратить внимание на "сатиновый хром", который благодаря перламутровому финишу выглядит эффектно и без дополнительного дизайна.

Откровенные советы: как подобрать и носить самый актуальный нюдовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Микрофренч также подходит для коротких ногтей, визуально удлиняя их. Оттенок полоски может варьироваться, но особенно стильно смотрятся черный и синий.

Новым модным трендом для коротких ногтей является "лак для губ" или lipgloss nails. Принцип прост: выбираете лак, близкий к вашему тону кожи или с легким розовым оттенком, и покрываете глянцевым верхним слоем. Важно, чтобы покрытие было полупрозрачным, похожим на желе. Такой маникюр не только не требует постоянного визита к мастеру, но и подчеркивает внимание к деталям, таким как форма ногтей и состояние кутикулы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Наступление на Харьков с разных флангов, удар террористов Киева по РФ Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Последние материалы
Как стать каскадёром: навыки, карьера и секреты профессии
Как с этим бороться: хочется спать во время медитации
Рецепт безглютенового печенья из тахини: без масла и яиц
Топ-5 причин посетить Италию: от кулинарии до пейзажей
Почему стоит посадить гравилат
Три проблемы, напоминающие о себе через состояние ваших волос
Виктория Боня продолжает эксперименты с внешностью: от пластики до наращивания волос
В Парке Победы стартовал автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"
Поредение волос: причины выпадения волос
В США началось производство перспективных ионных батарей на основе натрия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников