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Восхитительный шоколадный пирог без выпечки: ароматный десерт к утренней чашке кофе

Шоколадный тарт без выпечки: рецепт

1:21
Еда

Приготовьте этот восхитительный шоколадный пирог — вкусное лакомство к утренней чашке кофе. Его даже не надо выпекать.

Шоколадный тарт без выпечки: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 200 г сахарного печенья,
  • 100 г сливочного масла,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 100 г тёмного шоколада,
  • 100 г молочного шоколада,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 2 столовые ложки сахарной пудры плюс еще немного для посыпки,
  • 200 мл взбитых сливок,
  • крем для украшения,
  • 200 г малины для подачи.

Приготовление

  1. Измельчите печенье. Растопите масло с мёдом в микроволновой печи, затем добавьте печенье. Разложите по дну формы для выпечки.
  2. Разломите две плитки шоколада и положите в большую миску. Растопите в микроволновой печи. Добавьте ванильный экстракт, затем просейте сахарную пудру. Взбейте сливки, затем добавьте их в растопленный шоколад. Вылейте в форму и разровняйте верх. Охладите (от 2 часов до 2 дней).
  3. Непосредственно перед подачей достаньте тарт из формы и переложите его на плоскую тарелку. Украсьте кремом, сверху положите малину, затем слегка посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте тонкими ломтиками и подавайте.
Шоколадный ТОРТ без выпечки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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