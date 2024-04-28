Восхитительный шоколадный пирог без выпечки: ароматный десерт к утренней чашке кофе

Приготовьте этот восхитительный шоколадный пирог — вкусное лакомство к утренней чашке кофе. Его даже не надо выпекать.
Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
200 г сахарного печенья,
100 г сливочного масла,
1 столовая ложка мёда,
100 г тёмного шоколада,
100 г молочного шоколада,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
2 столовые ложки сахарной пудры плюс еще немного для посыпки,
200 мл взбитых сливок,
крем для украшения,
200 г малины для подачи.
Приготовление
Измельчите печенье. Растопите масло с мёдом в микроволновой печи, затем добавьте печенье. Разложите по дну формы для выпечки.
Разломите две плитки шоколада и положите в большую миску. Растопите в микроволновой печи. Добавьте ванильный экстракт, затем просейте сахарную пудру. Взбейте сливки, затем добавьте их в растопленный шоколад. Вылейте в форму и разровняйте верх. Охладите (от 2 часов до 2 дней).
Непосредственно перед подачей достаньте тарт из формы и переложите его на плоскую тарелку. Украсьте кремом, сверху положите малину, затем слегка посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте тонкими ломтиками и подавайте.