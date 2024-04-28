Восхитительный шоколадный пирог без выпечки: ароматный десерт к утренней чашке кофе

Шоколадный тарт без выпечки: рецепт

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте этот восхитительный шоколадный пирог — вкусное лакомство к утренней чашке кофе. Его даже не надо выпекать.

Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

200 г сахарного печенья,

100 г сливочного масла,

1 столовая ложка мёда,

100 г тёмного шоколада,

100 г молочного шоколада,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

2 столовые ложки сахарной пудры плюс еще немного для посыпки,

200 мл взбитых сливок,

крем для украшения,

200 г малины для подачи.

Приготовление

Измельчите печенье. Растопите масло с мёдом в микроволновой печи, затем добавьте печенье. Разложите по дну формы для выпечки. Разломите две плитки шоколада и положите в большую миску. Растопите в микроволновой печи. Добавьте ванильный экстракт, затем просейте сахарную пудру. Взбейте сливки, затем добавьте их в растопленный шоколад. Вылейте в форму и разровняйте верх. Охладите (от 2 часов до 2 дней). Непосредственно перед подачей достаньте тарт из формы и переложите его на плоскую тарелку. Украсьте кремом, сверху положите малину, затем слегка посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте тонкими ломтиками и подавайте.