Нюшу раскритиковали за наряд с "голой" вечеринки

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Разведенная Нюша в откровенном розовом топе разозлила россиян

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Шоу-бизнес

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) в своем блоге опубликовала фотоснимки в розовом топе и нарвалась на критику со стороны соотечественников.

Разведенная Нюша в откровенном розовом топе разозлила россиян
Фото: instagram.com by Личный аккаунт певицы Нюши в Инстаграм is licensed under public domain

Нюша предстала перед камерой в розовом прозрачном топе с длинными рукавами, который сочетала с облегающими брюками-клеш. Однако поклонникам артистки такой образ не понравился.

"Раньше была другая, сейчас совсем не та…" — написал один из комментаторов.

Певица Нюша в начале мая подтвердила, что они с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым больше не вместе. По ее словам, им удалось разойтись на мирной ноте, чтобы продолжать воспитывать общих детей.

Ранее телеведущая Елена Николаева рассекретила имя второго малыша.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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