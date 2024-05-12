Нюшу раскритиковали за наряд с "голой" вечеринки

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) в своем блоге опубликовала фотоснимки в розовом топе и нарвалась на критику со стороны соотечественников.
Нюша предстала перед камерой в розовом прозрачном топе с длинными рукавами, который сочетала с облегающими брюками-клеш. Однако поклонникам артистки такой образ не понравился.
"Раньше была другая, сейчас совсем не та…" — написал один из комментаторов.
Певица Нюша в начале мая подтвердила, что они с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым больше не вместе. По ее словам, им удалось разойтись на мирной ноте, чтобы продолжать воспитывать общих детей.
Ранее телеведущая Елена Николаева рассекретила имя второго малыша.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.