Нюшу раскритиковали за наряд с "голой" вечеринки

Разведенная Нюша в откровенном розовом топе разозлила россиян

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) в своем блоге опубликовала фотоснимки в розовом топе и нарвалась на критику со стороны соотечественников.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт певицы Нюши в Инстаграм is licensed under public domain

Нюша предстала перед камерой в розовом прозрачном топе с длинными рукавами, который сочетала с облегающими брюками-клеш. Однако поклонникам артистки такой образ не понравился.

"Раньше была другая, сейчас совсем не та…" — написал один из комментаторов.

Певица Нюша в начале мая подтвердила, что они с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым больше не вместе. По ее словам, им удалось разойтись на мирной ноте, чтобы продолжать воспитывать общих детей.

Ранее телеведущая Елена Николаева рассекретила имя второго малыша.