Печенье к чаю — немного хрустящее, с ореховыми нотками кунжута и тахини, сладостью кленового сиропа и нотками ванили

Рецепт безглютенового печенья из тахини: без масла и яиц

Это печенье из тахини без сливочного масла и яиц. Это полезное для здоровья безглютеновое печенье можно легко приготовить дома.

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Восхитительное лакомство к чаю — немного хрустящее, с ореховыми нотками кунжута и тахини, сладостью кленового сиропа, миндаля и нотками ванили!

Ингредиенты

3/4 стакана гречневой муки

4 столовые ложки тахини

1/3 чайной ложки пищевой соды

Кунжут по желанию

4 столовые ложки кленового сиропа

1/2 стакана молотого миндаля

1 чайная ложка ванильной эссенции

Приготовление

Смешайте кленовый сироп, тахини и ванильную эссенцию. Приготовьте тесто для печенья: смешайте просеянную гречневую муку и соду, добавьте в смесь с тахини, добавьте молотый миндаль. Смесь будет густой и липкой. Разделите тесто на 12 частей. Скатайте каждый кусочек в шарик и обмакните его в тарелку с кунжутом, прижмите шарик дном стакана, чтобы получился плоский диск. Поместите печенье в холодильник примерно на 40 минут. Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте печенье 10-12 минут.