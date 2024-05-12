Печенье к чаю — немного хрустящее, с ореховыми нотками кунжута и тахини, сладостью кленового сиропа и нотками ванили
Рецепт безглютенового печенья из тахини: без масла и яиц
Это печенье из тахини без сливочного масла и яиц. Это полезное для здоровья безглютеновое печенье можно легко приготовить дома.
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Восхитительное лакомство к чаю — немного хрустящее, с ореховыми нотками кунжута и тахини, сладостью кленового сиропа, миндаля и нотками ванили!
Ингредиенты
- 3/4 стакана гречневой муки
- 4 столовые ложки тахини
- 1/3 чайной ложки пищевой соды
- Кунжут по желанию
- 4 столовые ложки кленового сиропа
- 1/2 стакана молотого миндаля
- 1 чайная ложка ванильной эссенции
Приготовление
- Смешайте кленовый сироп, тахини и ванильную эссенцию.
- Приготовьте тесто для печенья: смешайте просеянную гречневую муку и соду, добавьте в смесь с тахини, добавьте молотый миндаль. Смесь будет густой и липкой.
- Разделите тесто на 12 частей. Скатайте каждый кусочек в шарик и обмакните его в тарелку с кунжутом, прижмите шарик дном стакана, чтобы получился плоский диск.
- Поместите печенье в холодильник примерно на 40 минут.
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте печенье 10-12 минут.
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