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Печенье к чаю — немного хрустящее, с ореховыми нотками кунжута и тахини, сладостью кленового сиропа и нотками ванили

Рецепт безглютенового печенья из тахини: без масла и яиц

Еда

Это печенье из тахини без сливочного масла и яиц. Это полезное для здоровья безглютеновое печенье можно легко приготовить дома.

Рецепт безглютенового печенья из тахини: без масла и яиц
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Восхитительное лакомство к чаю — немного хрустящее, с ореховыми нотками кунжута и тахини, сладостью кленового сиропа, миндаля и нотками ванили!

Ингредиенты

  • 3/4 стакана гречневой муки
  • 4 столовые ложки тахини
  • 1/3 чайной ложки пищевой соды
  • Кунжут по желанию
  • 4 столовые ложки кленового сиропа
  • 1/2 стакана молотого миндаля
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции

Приготовление

  1. Смешайте кленовый сироп, тахини и ванильную эссенцию.
  2. Приготовьте тесто для печенья: смешайте просеянную гречневую муку и соду, добавьте в смесь с тахини, добавьте молотый миндаль. Смесь будет густой и липкой.
  3. Разделите тесто на 12 частей. Скатайте каждый кусочек в шарик и обмакните его в тарелку с кунжутом, прижмите шарик дном стакана, чтобы получился плоский диск.
  4. Поместите печенье в холодильник примерно на 40 минут.
  5. Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте печенье 10-12 минут.
Рецепт печенья из тахини
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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