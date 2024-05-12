Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Приянка Чопра показала редкое фото с Ником Джонасом и дочерью
Откровенные советы: как подобрать и носить самый актуальный нюдовый маникюр
Избавляемся от дискомфорта в ушах во время полёта: эффективные методы
Принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон
Как приготовить детокс-смузи из свёклы, яблока и моркови
Фильм-концерт Леди Гаги: HBO показал трейлер "Gaga Chromatica Ball"
Чудовищный теракт в Белгороде: взорван подъезд дома, число жертв уточняется
Разведенная Нюша в откровенном розовом топе разозлила россиян
Сорт кабачков "Ролик"
Почему люди засыпают во время медитации: причины и решение

Как с этим бороться: хочется спать во время медитации

2:52
Спорт

Медитация - это духовная практика, направленная на умственное и физическое расслабление.

Как с этим бороться: хочется спать во время медитации
Фото: Flickr by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Благодаря регулярной медитации человек может достичь внутреннего покоя и гармонии, справиться со стрессом, вернуться в творческое состояние, укрепить физическое и психическое здоровье, преодолеть страхи.

Также очищает голову и устраняет проблемы со сном.
Кроме того, регулярная медитация улучшает память и восстанавливает работоспособность.

Однако многие люди, впервые занимающиеся медитацией, страдают от проблемы засыпания во время или после медитации во время практики этой духовной практики.

Для этого могут быть различные причины:

Основная причина засыпания во время или после медитации- это накопленная хроническая усталость. Поскольку организм использует любую возможность для восстановления своих ресурсов.

Цель медитации — уменьшить стресс и тревогу.

Это поможет вашему телу расслабиться и вам будет легче заснуть.

Улучшение кислородного дыхания

Во время медитации улучшается кровообращение и кислородный обмен в организме, что может вызывать усталость и сонливость.

Переедание перед медитацией

Это причина, по которой люди засыпают во время духовных практик.

Усталость от напряжения и тяжёлого дня

Во время медитации концентрация человека увеличивается даже больше, чем обычно.

Советы, которые помогут справиться с сонливостью и не заснуть во время медитации:

  • Не медитируйте, если вы очень устали.
    Дайте возможность своему телу время восстановиться и как следует отдохнуть, и только потом приступать к медитации.
  • Регулярно используйте фоновый шум или специальные будильники.
    Это снижает риск засыпания во время медитации.
  • Выберите подходящее время для медитации.
    При чувстве сонливости во время утренней медитации, попробуйте медитировать вечером или наоборот.
  • Перед медитацией попробуйте проветрить помещение.
  • Попробуйте более активную технику медитации.
    Помимо сидячих упражнений, существуют также упражнения, предполагающие ходьбу и танцы.
  • Попробуйте медитировать с открытыми глазами.
    Это помогает новичкам в медитации избежать засыпания.
  • Особое внимание уделяйте своей осанке.
    Понаблюдайте за собой и постарайтесь понять, в какой позе вам нравится спать и наоборот.
  • Ничего не ешьте за 2-3 часа до медитации.
    После каждого приема пищи, особенно после обильного, организм начинает использовать энергию для пищеварения, и это может способствовать потребности во сне.
  • Примите контрастный душ перед техникой медитации.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Наступление на Харьков с разных флангов, удар террористов Киева по РФ Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Последние материалы
Как стать каскадёром: навыки, карьера и секреты профессии
Как с этим бороться: хочется спать во время медитации
Рецепт безглютенового печенья из тахини: без масла и яиц
Топ-5 причин посетить Италию: от кулинарии до пейзажей
Почему стоит посадить гравилат
Три проблемы, напоминающие о себе через состояние ваших волос
Виктория Боня продолжает эксперименты с внешностью: от пластики до наращивания волос
В Парке Победы стартовал автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"
Поредение волос: причины выпадения волос
В США началось производство перспективных ионных батарей на основе натрия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников