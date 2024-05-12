Почему люди засыпают во время медитации: причины и решение

Как с этим бороться: хочется спать во время медитации

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Медитация - это духовная практика, направленная на умственное и физическое расслабление.

Фото: Flickr by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Благодаря регулярной медитации человек может достичь внутреннего покоя и гармонии, справиться со стрессом, вернуться в творческое состояние, укрепить физическое и психическое здоровье, преодолеть страхи.

Также очищает голову и устраняет проблемы со сном.

Кроме того, регулярная медитация улучшает память и восстанавливает работоспособность.

Однако многие люди, впервые занимающиеся медитацией, страдают от проблемы засыпания во время или после медитации во время практики этой духовной практики.

Для этого могут быть различные причины:

Основная причина засыпания во время или после медитации- это накопленная хроническая усталость. Поскольку организм использует любую возможность для восстановления своих ресурсов.

Цель медитации — уменьшить стресс и тревогу.

Это поможет вашему телу расслабиться и вам будет легче заснуть.

Улучшение кислородного дыхания

Во время медитации улучшается кровообращение и кислородный обмен в организме, что может вызывать усталость и сонливость.

Переедание перед медитацией

Это причина, по которой люди засыпают во время духовных практик.

Усталость от напряжения и тяжёлого дня

Во время медитации концентрация человека увеличивается даже больше, чем обычно.

Советы, которые помогут справиться с сонливостью и не заснуть во время медитации:

Не медитируйте, если вы очень устали .

Дайте возможность своему телу время восстановиться и как следует отдохнуть, и только потом приступать к медитации.

. Дайте возможность своему телу время восстановиться и как следует отдохнуть, и только потом приступать к медитации. Регулярно используйте фоновый шум или специальные будильники .

Это снижает риск засыпания во время медитации.

или специальные . Это снижает риск засыпания во время медитации. Выберите подходящее время для медитации.

При чувстве сонливости во время утренней медитации, попробуйте медитировать вечером или наоборот.

для медитации. При чувстве сонливости во время утренней медитации, попробуйте медитировать вечером или наоборот. Перед медитацией попробуйте проветрить помещение.

помещение. Попробуйте более активную технику медитации.

Помимо сидячих упражнений, существуют также упражнения, предполагающие ходьбу и танцы.

медитации. Помимо сидячих упражнений, существуют также упражнения, предполагающие ходьбу и танцы. Попробуйте медитировать с открытыми глазами .

Это помогает новичкам в медитации избежать засыпания.

. Это помогает новичкам в медитации избежать засыпания. Особое внимание уделяйте своей осанке .

Понаблюдайте за собой и постарайтесь понять, в какой позе вам нравится спать и наоборот.

. Понаблюдайте за собой и постарайтесь понять, в какой позе вам нравится спать и наоборот. Ничего не ешьте за 2-3 часа до медитации.

После каждого приема пищи, особенно после обильного, организм начинает использовать энергию для пищеварения, и это может способствовать потребности во сне.

до медитации. После каждого приема пищи, особенно после обильного, организм начинает использовать энергию для пищеварения, и это может способствовать потребности во сне. Примите контрастный душ перед техникой медитации.