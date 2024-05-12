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ВСУ совершили очередной теракт в Белгороде

Чудовищный теракт в Белгороде: взорван подъезд дома, число жертв уточняется

0:10
Происшествия

В Белгороде в 11:40 утра в результате прямого попадания ракеты "Точка-У" в десятиэтажный дом произошло обрушение подъезда. 

Чудовищный теракт в Белгороде: взорван подъезд дома, число жертв уточняется
Фото: commons.wikimedia.org by dzen.ru

В десятиэтажный дом, стоявший на Харьковской горе (территория города Белгород) произошло попадание ракеты, после чего произошёл взрыв. Рухнул весь третий подъезд жилого многоэтажного дома. На место оперативно прибыли спасатели. Вместе с добровольцами они стали разбирать завал, но в этот момент обрушилась часть крыши, находившаяся над подъездом. 

Точное число пострадавших пока неизвестно: через два часа после трагедии говорят о девяти погибших.

В сети появилось множество фейков от УНИАН и других террористических ресурсов киевского режима, которые рисуют картину якобы ужасных и разрушений в Белгороде. Эти фейки являются частью информационной войны и не должны расцениваться как источник информации.

В последние два дня российские войска перешли в наступление на Харьковскую область, и подобный теракт со стороны ВСУ является вполне обычной для украинских террористов практикой отвлечения собственной и западной общественности от неудач на собственной линии обороны. Также теракты призваны запугать жителей Белгорода и нарушить общественный порядок в прифронтовом регионе. 

Разумеется, невозможно и думать, чтобы эти попытки имели хотя бы малейший успех. Единственное их последствие в том, что с каждым терактом стремление России полностью ликвидировать киевский режим становится всё очевиднее. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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