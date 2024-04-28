Компания Throwflame предлагает купить робопса с огнеметом

Прошлым летом компания Throwflame представила видеоролик с роботом-псом в качестве рекламы: машина несет на себе устройство для выведения огня и может его использовать, если пользователь даст указание.
Теперь этот продукт, получивший название "Thermonator", доступен для приобретения. Чтобы отпугнуть большинство потенциальных любителей огня, цена на робота намного выше — $9420.
Робот-пес основан на платформе Unitree Go1, на которой установлен огнемет ARC от компании Throwflame. Машина получила улучшенный лидар и систему картографирования для определения своего положения в автономном режиме. По умолчанию он функционирует как наземный FPV-дрон, и оператор управляет им визуально, видя все через камеру с видом от первого лица.
Сообщается, что ни сам робот, ни его техническое оборудование не являются оружием, хотя огнемет может выпускать поток огня на расстояние до 10 м. "Thermonator" позиционируется как инструмент для использования в сельском и лесном хозяйстве для контролируемого сжигания растительности. Однако также упоминается, что его можно применять "для развлечений". Стоит отметить, что примерное время автономной работы робота составляет чуть более часа, а баки с огнеметом довольно маленькие.
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