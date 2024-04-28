Компания Throwflame предлагает купить робопса с огнеметом

Throwflame представила общественности робопса с огнеметом

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Прошлым летом компания Throwflame представила видеоролик с роботом-псом в качестве рекламы: машина несет на себе устройство для выведения огня и может его использовать, если пользователь даст указание.

Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Теперь этот продукт, получивший название "Thermonator", доступен для приобретения. Чтобы отпугнуть большинство потенциальных любителей огня, цена на робота намного выше — $9420.

Робот-пес основан на платформе Unitree Go1, на которой установлен огнемет ARC от компании Throwflame. Машина получила улучшенный лидар и систему картографирования для определения своего положения в автономном режиме. По умолчанию он функционирует как наземный FPV-дрон, и оператор управляет им визуально, видя все через камеру с видом от первого лица.

Сообщается, что ни сам робот, ни его техническое оборудование не являются оружием, хотя огнемет может выпускать поток огня на расстояние до 10 м. "Thermonator" позиционируется как инструмент для использования в сельском и лесном хозяйстве для контролируемого сжигания растительности. Однако также упоминается, что его можно применять "для развлечений". Стоит отметить, что примерное время автономной работы робота составляет чуть более часа, а баки с огнеметом довольно маленькие.

https://www.youtube.com/watch?v=rj9JSkSpRlM