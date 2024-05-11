Бывший муж Ксении Бородиной показала кадры свадьбы, на которой он хотел сэкономить

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров в своем блоге рассказал, что он и его возлюбленная по имени Валерия официально зарегистрировали брак. Своим подписчикам он показал первые свадебные фотографии.
Курбан Омаров встречается с Валерией с 2022 года, а в феврале 2023 года сделал возлюбленной предложение. Он не скрывал, что они с избранницей хотят вступить в брак, чтобы создать семью.
Бизнесмен стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной, с которой состоял в отношениях с 2015 по 2021 годы. У них есть общая дочь Теона, также у Омарова есть старший сын Омар от первого брака.
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