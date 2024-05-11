Ставшая мамой во второй раз Марина Кравец рассказала о тяготах материнства: "Огромный стресс"

Актриса Марина Кравец рассказала о тяжёлых материнских буднях

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец поделилась историей о том, какого это собрать на отдых семью с двумя детьми.

Фото: https://www.instagram.com/marinakravets by Инстаграм Марины Кравец is licensed under public doman

Артистка опубликовала в "Инстаграме*" фото на прогулке с младшей дочкой. Малышка передвигалась в коляске.

Кравец призналась, что непросто собрать на отдых детей, себя и мужа.

"Для меня всегда огромный стресс собирать чемоданы: кажется, и это нужно и это, а вдруг это пригодится, а зачем покупать что-то там, когда можно взять из дома", — поделилась своей проблемой Марина.

Кравец замужем более десяти лет за Аркадием Водаховым, с которым знакома со студенческих лет. В 2020 году в семье на свет появилась дочка Вероника. В 2024 году у супругом родилась и вторая дочка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской